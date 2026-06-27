Leone oroscopo luglio 2026: ritorni dal passato e nuovi inizi di forza

Quest’estate potresti ritrovarti a fare i conti con situazioni o persone legate al passato. Le energie in Cancro, con il Sole fino al 21 e Giove per tutto il mese, riportano alla luce ricordi, scelte e legami che pensavi archiviati. Marte nel tuo segno aumenta il bisogno di controllo e può renderti più possessivo del solito, soprattutto nelle questioni personali e affettive. Plutone di fronte a te invita alla prudenza nei rapporti più stretti o contrattuali: meglio evitare reazioni impulsive e mantenere lucidità anche nei momenti più intensi. Dal 22, con il Sole e Mercurio nel tuo segno, ritrovi energia, chiarezza mentale e capacità di esprimerti con grande efficacia. Saturno e Nettuno in buon aspetto sostengono cambiamenti importanti e duraturi, soprattutto per il primo decano, mentre già dal 4 amore e amicizia iniziano a intrecciarsi in modo interessante.

Panorama sentimentale

Dal 4 luglio Venere favorisce relazioni più leggere ma sincere, dove amicizia e sentimento si fondono con naturalezza. La sensualità cresce in modo evidente e Marte amplifica il desiderio, rendendo la vita affettiva più intensa e fisica. Le emozioni diventano più dirette e autentiche, ma richiedono equilibrio per non cadere in eccessi.

In una relazione

La comunicazione richiede particolare attenzione, soprattutto con Mercurio retrogrado dal 18. Evita fraintendimenti e non lasciare spazio a dubbi inutili. Venere e Marte, però, sostengono la passione e la complicità, permettendoti di vivere momenti molto intensi con il partner, sia sul piano emotivo che fisico.

Single

La tua energia seduttiva è alta e ti spinge a metterti in gioco senza esitazioni. Tuttavia, dal punto di vista comunicativo potresti risultare un po’ impulsivo o poco chiaro, quindi meglio procedere con calma. Un legame nato inizialmente come amicizia potrebbe evolvere in qualcosa di più profondo e coinvolgente.

Carriera e finanze

Sul piano professionale si aprono dinamiche di revisione e trasformazione, soprattutto nei contratti e negli accordi in essere. Plutone spinge verso cambiamenti necessari e inevitabili, mentre Saturno e Nettuno richiedono disciplina e realismo. Il lavoro non manca e le opportunità di crescita sono concrete, ma è fondamentale mantenere attenzione ai dettagli e alle scelte economiche.