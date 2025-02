Home

Leone, oroscopo marzo 2025: Amante e romantico

26 Febbraio 2025

Leone, oroscopo marzo 2025: Amante e romantico

Marzo 2025 per il Leone sarà un mese di cambiamenti e di nuove opportunità!

Fino al 20 marzo, le energie in Ariete (Mercurio e Venere) ti aiuteranno a mantenere il morale e la parola efficace. Dopo il 20 marzo, il Sole si sposta anche in Ariete e ti sentirai rinfrancato. La tua forza tornerà! Giove faciliterà il tuo rapporto amichevole o qualsiasi progetto che hai dietro le quinte. Approfitta delle numerose opportunità che potrebbero presentarsi. Marte in Cancro non ti aiuterà davvero ad agire al momento giusto o come vorresti. Potrebbe emergere un po’ di esitazione. Urano continua a dare qualche fastidio all’ultimo decano. Il settore professionale potrebbe causare disturbi, ma adattati.

Panorama Sentimentale:

Anche se Venere retrocede a partire dal 2 marzo, questa energia appassionata ti si addice perfettamente! Dovresti abbracciare pienamente i tuoi sentimenti ardenti. Le tue conversazioni saranno vivaci e sincere, e le tue conquiste dovrebbero apprezzarle. Punta su un comportamento diretto e senza equivoci. Marte potrebbe renderti molto romantico.

In una relazione:

Amanti e romantici, infondete nella vostra relazione un forte idealismo, desiderando il meglio per entrambi. Un po’ segreti fino al 20 marzo, vi mostrerete completamente dopo, permettendo di condividere lunghe cene intime o un viaggio insieme.

Single:

Il periodo potrebbe favorire un incontro con una persona che ti interessa durante un viaggio lontano o in occasione di un seminario culturale o educativo. I tuoi desideri potrebbero avere difficoltà a esprimersi in modo fluido. Evita sia di essere aggressivo nel farli valere sia di mantenerli troppo segreti.

Carriera / Finanze:

Un’operazione legale potrebbe rimpinguare il tuo portafoglio. Il tuo lavoro ti impegna e ambisci a salire di livello, ma avrai la freddezza necessaria? Giove protegge i tuoi progetti di gruppo (secondo decano), mentre Urano distrae l’ultimo decano. Plutone ti spinge a una trasformazione (primo decano)

