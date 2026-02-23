Leone oroscopo marzo 2026: cambiamenti inevitabili e cuore in fermento

Marzo ti attraversa con turbamenti interiori e una forte combattività: senti il bisogno di cambiare le cose, di non restare fermo. Mercurio alimenta la tua intuizione, che diventa ancora più lucida dopo il 21. Potresti prendere decisioni sagge proprio quando scegli di ascoltare la voce interiore invece dell’orgoglio.

Prima del 20 le questioni finanziarie possono creare qualche scossone. Giove in Cancro non ti protegge del tutto da imprevisti o dal ritorno di persone del passato. Mantieni prudenza nelle spese e nelle promesse.

Saturno e Nettuno in Ariete, però, ti offrono un sostegno solido: favoriscono nuovi progetti, percorsi di riqualificazione, studi o formazioni innovative. È un momento eccellente per investire su te stesso. Urano in quadratura al tuo segno impone cambiamenti nella situazione lavorativa, soprattutto per l’ultimo decano: resta calmo e flessibile.

Una tensione legata a una partnership contrattuale o sentimentale può emergere con forza. Dopo il 21, però, il tuo cuore batte più forte e l’energia si fa più luminosa.

Panorama sentimentale



Dubbi legati a un potenziale partner sono possibili, a meno che tu non scelga un incontro fuori dagli schemi. L’atmosfera è appassionante ma complessa. Comunichi sul filo del rasoio, mentre vivi l’amore con intensità quasi esotica. Serve chiarezza per non creare fraintendimenti.

In una relazione

Conflitti latenti possono lasciare il segno, soprattutto per il primo decano. Evita reazioni eccessive e parole troppo dure. Meglio attendere il 21 per vedere l’atmosfera distendersi in modo evidente. La pazienza sarà la tua alleata.

Single

Una personalità magnetica e originale potrebbe avvicinarsi. Tu ami affermarti e non scendi facilmente a compromessi: chiediti cosa sei disposto a concedere per vivere una storia importante. Dal 2 la sensualità è intensa e visibile.

Carriera / Finanze

Un contratto di lavoro potrebbe essere rivisto, in meglio o in peggio: resta vigile, soprattutto se appartieni al primo decano. Saturno e Nettuno in Ariete ti sostengono sul piano legale e professionale, spingendoti verso una crescita concreta attraverso studio o specializzazione. Investire sulle competenze ora può cambiare il tuo futuro.