Home

Oroscopo

Leone, oroscopo ottobre 2023

Oroscopo

24 Settembre 2023

Leone, oroscopo ottobre 2023

Leone, oroscopo ottobre 2023

Ottobre sarà un mese pieno di amore e buone relazioni per il Leone, che si sentirà sempre di buon umore e pieno di idee. Attirerai l’attenzione degli altri grazie alla tua spontaneità e alla tua simpatia. Se non hai un partner, asseconda il tuo intuito e i tuoi sentimenti, che giocheranno un ruolo importante nelle tue azioni in questo periodo. Questo mese autunnale risveglierà anche la tua percezione spirituale. Pertanto, avvicinati a nuove attività, come la lettura, o visita un seminario tematico, dove potrai anche imparare le tecniche di meditazione che ti aiuteranno in molti settori della vita.

Il tuo lavoro potrebbe essere fonte di successo e di gratificazione, grazie all’influenza di Marte nella tua terza casa, quella della comunicazione e dell’apprendimento. Questo ti darà una spinta di energia e di coraggio, che ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi e a imporre il tuo punto di vista. Potresti anche avere delle opportunità interessanti o dei riconoscimenti per il tuo operato. Il tuo capo e i tuoi colleghi apprezzeranno la tua competenza e la tua determinazione. Tuttavia, dovrai fare attenzione a non essere troppo aggressivo/a o autoritario/a. Potresti suscitare delle resistenze o delle antipatie.

La tua vita sentimentale potrebbe essere vivace e appassionante, grazie all’influsso di Venere nella tua prima casa, quella della personalità e dell’immagine. Se sei single, potresti incontrare qualcuno che ti colpirà per il suo fascino e il suo carisma. Se sei in coppia, potresti vivere dei momenti romantici e intensi con il tuo partner. In entrambi i casi, però, dovrai fare attenzione a non essere troppo orgoglioso/a o geloso/a. Potresti rovinare tutto con il tuo egoismo o la tua possessività.

Il Sole e Mercurio, i pianeti della mente e della comunicazione, transiteranno nella tua quarta casa, quella della famiglia e della casa. Questo ti porterà a riflettere sulle tue radici e sulle tue emozioni. Potresti avere delle intuizioni profonde o delle esperienze familiari, che ti aiuteranno a crescere emotivamente. Sarai anche più attratto/a dall’arte e dalla natura, che ti daranno ispirazione e armonia.

Infine, la tua salute potrebbe richiedere più cura in questo mese, soprattutto per quanto riguarda il cuore e la circolazione. Potresti soffrire di palpitazioni, ipertensione o colesterolo alto. Cerca di prevenire questi problemi con una dieta equilibrata, ricca di fibre e povera di grassi saturi e zuccheri. Fai anche molta attività fisica e evita alcol e fumo. Evita anche lo stress e le tensioni, che potrebbero peggiorare la situazione.

In conclusione, ottobre sarà un mese in cui i Leone dovranno trovare un equilibrio tra il loro lato estroverso e il loro lato introverso, senza perdere la loro vitalità e la loro generosità. Sarà importante dedicare del tempo alle proprie relazioni, ma anche impegnarsi nel proprio lavoro. Sarà anche un periodo favorevole per esprimere la propria creatività, ma anche per riflettere sulle proprie emozioni. Se riuscirai a farlo, potrai trarre il meglio da questo periodo e scoprire nuove opportunità per la tua realizzazione.

#oroscopodelmese #leone #leoneottobre2023 #oroscopo #astrologia #segnizodiacali #zodiaco

Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin