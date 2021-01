Home

Cronaca

“L’Epifania la DAD si porta via”. In Toscana si rientra a scuola il 7 gennaio

Cronaca

4 Gennaio 2021

“L’Epifania la DAD si porta via”. In Toscana si rientra a scuola il 7 gennaio

"Se poi i dati epidemiologici peggiorano si tornerà alla dad in modo esclusivo"

Toscana (Livorno) 4 gennaio 2020 – “L’Epifania la DAD si porta via”. In Toscana si rientra a scuola il 7 gennaio

Lo ha confermato il presidente Eugenio Giani in apertura di conferenza stampa questo pomeriggio

In Toscana le scuole ripartiranno “secondo le indicazioni dell’ordinanza del ministro della Salute Speranza, ovvero al 50%” di didattica in presenza, “se poi i dati epidemiologici peggiorano si tornerà alla dad in modo esclusivo”

“Capisco lo stop imposto da quei presidenti di Regione che hanno a che fare con migliaia di nuovi casi positivi al Covid ogni giorno – ha detto il presidente – ma da noi i numeri sono molto più bassi e questo ci autorizza a rispettare la data di rientro già fissata

Saremo minoritari ma siamo convinti che il rapporto con gli insegnanti e tra studenti sia essenziale, quindi, anche complice il fatto che con i dati ce lo possiamo permettere, in Toscana il 7 gennaio si riparte con le scuole secondarie superiori.

Gli studenti delle medie saranno tutti in classe, non farò come il presidente del Piemonte che ha deciso di bloccare il rientro”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin