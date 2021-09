Home

20 Settembre 2021

Lera (Con San Vincenzo): “Il Pd tira fuori nuovi nomi ma il burattinaio è sempre lo stesso”

San Vincenzo (Livorno), 20 settembre 2021 –

“L’operazione di maquillage del Partito Democratico, che a San Vincenzo tenta nuovamente di ripristinare il potere incancrenito e tentacolare che ha sempre avuto

Ma è una maschera che, seppur graziosa, nasconde i soliti noti che, fino allo scorso marzo, hanno governato la cosa pubblica utilizzando elusivamente i criteri degli interessi di pochi.

Un Pd lacerato, travagliato da lotte intestine, che ha scelto di metter in scena il solito teatrino, tirando fuori dall’armadio i burattini più graziosi alla vista.

I sanvincezini, però, sanno bene che il burattinaio è sempre il medesimo:

quello, cioè, che ha trascinato nella cronaca giudiziaria nazionale la nostra comunità, infangandola con un’onta indecorosa. Un PD che continua a far fare la passerella ai soliti Delrio e Anselmi; passerelle alle quali, ormai da troppi anni, siamo purtroppo abituati.

Anche le maldestre, quanto ambigue, operazioni di ripulitura che passano dalla narrazione di un vittimismo patetico non funzionano e non devono funzionare: le responsabilità penali saranno accertate dalla magistratura, ma è indubbio il fatto, come ripetiamo a gran voce da settimane, che una questione morale a San Vincenzo esista e che vada affrontata.

Solo con l’arrivo in Comune di una Amministrazione libera da quei legami di interessi di pochi si può fare il bene di tutti.

Solo con il cambio di una classe dirigente che non ha connivenze col passato è possibile ristabilire la legalità e garantire una crescita armonica ed equa del nostro territorio.

Noi, e solo noi, possiamo dare la certezza di governare San Vincenzo in maniera trasparente, efficace, competente. E, soprattutto, senza il macigno ingombrante di un passato vergognoso”.

Davide Lera candidato sindaco lista civica Con San Vincenzo

