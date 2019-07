Home

Appuntamenti

18 luglio 2019

“L’estate di Porta a Mare tra giochi di luce e fuoco”, appuntamento per sabato 20 luglio

Livorno – Prosegue l’estate di Porta a Mare con un nuovissimo appuntamento che animerà la piazza livornese “Tra giochi di luce e fuoco”.

Sabato 20 luglio a partire dalle ore 21:00 la Dama Luminosa e la Dama di Fuoco vi accompagneranno in un mondo fatato, in cui è possibile sognare e danzare. Rimarrete incantati da spettacoli di giocoleria e di arti circensi con l’utilizzo di luci e fuoco; uno spettacolo che metterà a confronto due mondi separati ed in conflitto.

Il primo spettacolo che andrà in scena sarà “Flames in the dark”. Uno spettacolo di circo-teatro dove il fuoco con la sua eleganza sarà protagonista: meraviglia e fascino primordiale stupiranno ed incanteranno gli spettatori. La manipolazione degli attrezzi e le abilità di movimento si uniscono alla danza con fiammelle, bastoni, dragon staff, ventagli e hula hoop, ombrellini, torce e qualche effetto speciale. In aggiunta cerchio aereo e verticalismo per un richiamo al circo contemporaneo.

In contrasto con il fuoco c’è la luce proposta nel secondo spettacolo: “LOTO” dove le musiche ed i costumi molto raffinati ed eleganti introdurranno il fruitore alla visione di uno spettacolo d’atmosfera. Il racconto di un risveglio in un mondo fatato, in cui è possibile sognare e danzare.

Non mancheranno performance di trampoleria itinerante sempre in tema “luce e fuoco”

Si ricorda che tutte le iniziative sono gratuite ed offerte dalla attività commerciali dell’area Porta a Mare.