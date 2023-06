Home

L’estate di Villa Trossi apre con i cori SpringTime e Monday Girls

23 Giugno 2023

Livorno 23 giugno 2023

Inaugura il programma di Estate a Villa Trossi un fantastico concerto di due grandi formazioni corali, SpringTime e Monday Girls, entrambe diretti da Cristiano Grasso con Max Fantolini al piano e Giacomo Cirinei alle percussioni.

L’ensemble di coristi, dopo i grandi successi ottenuti nell’arco della carriera, si presenta nel magnifico parco di Villa Trossi per dare gioia e tanta musica a conferma dell’importanza della loro vitalità.

Ma la serata sarà davvero un mix di emozioni e musica che coinvolgeranno lo spettatore.

Il concerto prevede una scaletta dei successi internazionali più rappresentativi del mondo musicale pop-rock in una splendida versione corale.

Le proposte musicale dei cori sono sempre state di estremo interesse: dalle colonne sonore dei grandi film quali Dirty Dancing, The Greatest Showman e La storia infinita, fino ad arrivare ai più noti successi dei Toto, Van Halen, Beatles ed uno sguardo alle voci femminili come Adele, Whitney Houston e Patti Smith. Non mancheranno brani italiani, ad esempio, del repertorio di Riccardo Cocciante e Jovanotti.

Gli SpringTime sono in attività da circa 25 anni e le Monday Girls hanno superato il loro decennale. I cori si sono esibiti non solo in Italia, ma anche all’estero riscuotendo notevole successo e sono stati disponibili più volte per progetti benefici.

Ingresso Euro 10 – Posto Unico

Inizio concerto ore 21,30

Prenotazioni anche WhatsApp 338 5081221

