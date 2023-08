Home

Provincia

L’estate sta finendo, il Punto azzurro? Scarascia (FI): “è ancora chiuso… con calma”

Provincia

4 Agosto 2023

L’estate sta finendo, il Punto azzurro? Scarascia (FI): “è ancora chiuso… con calma”

Rosignano Marittimo (Livorno) 4 agosto 2023

Punto Azzurro, l’intervento di Stefano Scarascia – Consigliere Comunale Fratelli d’Italia

“Leggo sulla cronaca locale del “Punto Azzurro” ancora chiuso, e dell’ “ultimatum” dato dall’Amministrazione comunale.

Francamente ho creduto che la cronaca di Rosignano fosse diventata una pagina umoristica, poi ho pensato ad una svista dell’autrice dell’articolo, che conosco però come professionista seria e preparata.

Allora ho riletto con più attenzione.

È proprio tutto vero: il Comune intima, anzi:

“…invita con forza ad iniziare le opere di manutenzione dell’area…” al fine di “…aprire l’attività entro sabato 5 agosto…”.

I nostri amministratori ( ed i loro dirigenti) dovrebbero ricordare che Rosignano Marittimo si trova nell’emisfero Nord, pertanto da noi è estate già da almeno un paio di mesi, anche se astronomicamente solo dal 21 giugno.

Si scopre, per ammissione dell’Amministrazione, che mancano ancora documenti per la concessione definitiva.

Quali sono questi documenti, perché mancano, chi ha sbagliato? Il vincitore della gara o l’Amministrazione?

Si richiede di ripartire il 5 agosto, bene!

Ha dato uno sguardo il Sindaco su quali siano le attuali condizioni del “punto azzurro”.

La sensazione è che, fatta la frittata, si stia chiedendo ciò che è praticamente impossibile per individuare fin d’ora un capro espiatorio per giustificare il totale fallimento delle scelte della giunta Donati.

È mai possibile arrivare a questo punto in un territorio a quasi esclusiva vocazione turistica?

Ricordiamo un vecchio programma televisivo condotto dall’indimenticabile Corrado: si chiamava “La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio”.

La realtà dell’Amministrazione di Rosignano supera ampiamente la fantasia di quel programma con la differenza che non fa ridere nessuno ma crea danno a tutti: turisti, residenti e imprenditori.

Occorrono decisioni precise e coraggiose signor Sindaco anche sotto il profilo sanitario, vista la situazione.

Non la ricerca di facili capri espiatori.

Siamo quasi a Ferragosto, pensa di aspettare la vendemmia?

L’argomento merita sicuramente d’essere affrontato in Consiglio Comunale, solo che…anche il Consiglio è chiuso sino a fine settembre… speriamo che non siano in vacanza anche Sindaco ed Assessori e che il Punto azzurro riapra prima!”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin