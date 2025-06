Home

Lettera a Livorno: l’amore autentico di MisterGreen per la sua città

1 Giugno 2025

Livorno 1 giugno 2025

C’è chi ama una città in silenzio e chi, come Mr. Green, sceglie di dirglielo con una lettera densa di sentimento e riconoscenza. Parole sincere che profumano di casa, di mare e di verità, rivolte a Livorno, non come semplice luogo geografico, ma come creatura viva: madre, amica, compagna di strada. In questa “Lettera a Livorno”, Mr. Green si rivolge alla città con il tono affettuoso di chi la conosce in profondità, ne riconosce i difetti e le virtù, e soprattutto ne apprezza l’autenticità.

Un inno alla livornesità, alla fierezza popolare, alla forza di un’identità che resiste al tempo e alle mode. Un messaggio d’amore e di consapevolezza, che invita a custodire ciò che rende Livorno unica. Di seguito, la lettera integrale.

“Lettera a Livorno – Con affetto, Mr. Green”

Cara Livorno, ti scrivo con il cuore colmo di affetto, come si scriverebbe a una vecchia amica, a una madre generosa, a un amore che non conosce il tempo. Sei una città che parla col mare negli occhi e con la schiettezza nella voce. Sei orgoglio popolare, sei un’anima che non si piega, sei storia e futuro che camminano a braccetto nelle tue piazze, nei vicoli dei quartieri, nei sorrisi della gente. In ogni pietra del tuo porto, in ogni tramonto che si posa sulle acque della Terrazza Mascagni, c’è una lezione di libertà e di dignità. Hai insegnato a tutti noi cosa vuol dire restare se stessi, anche quando il mondo cambia. Hai accolto culture, pensieri e fedi diverse, senza mai rinunciare alla tua identità. Sei un esempio di convivenza, di ironia intelligente, di forza vera. Oggi più che mai, è fondamentale custodire ciò che ti rende unica: i tuoi valori, i tuoi principi, le tue abitudini che sembrano piccole ma sono immense. La parlata che ti distingue, la cucina che profuma di casa, la solidarietà che scatta naturale tra chi vive sotto lo stesso cielo livornese. Amarti significa non dimenticare le radici, non lasciarsi spazzare via dalla fretta, dall’indifferenza, dalla superficialità. Significa difendere la tua autenticità, insegnarla ai giovani, portarla avanti con orgoglio. Significa rispettare il mare, le persone, la memoria. Livorno, continua a essere quella città che non ha paura di dire le cose come stanno, che ride anche sotto la pioggia, che si rialza sempre. E a noi, i tuoi figli e le tue figlie, spetta il compito più bello: quello di amarti ogni giorno, con gesti semplici ma veri, con l’impegno di chi sa che le cose preziose non si lasciano scivolare via. Con affetto profondo, Mr. Green

