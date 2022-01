Home

Lettera aperta al garante degli animali, Alca: ” Ci aiuti a riprendere in sicurezza la nostra attività”

19 Gennaio 2022

Livorno 19 gennaio 2022

Lettera aperta alla Prof. Elisa Amato ” Garante degli animali”.

Da poco è stata nominata a garante degli animali la Prof.Elisa Amato, noi della associazione A.l.c.a possiamo solo congratularci per tale scelta, meglio non ci viene da pensare.

La Prof. Amato è persona di alto profilo, e il suo interesse per gli animali l’ha dimostrato in tutti gli anni che è stata consigliera comunale.

Ciò premesso, ci permettiamo con questa nostra, di rivolgerci alla stessa affinché ci aiuti a risolvere un problema che stiamo sollevando da giorni.

Il problema riguarda, non solo il benessere animale ma anche la sicurezza dei volontari.

Infatti, come abbiamo scritto, al Sindaco Dott. Salvetti, noi riteniamo che serva da parte della amministrazione una risposta in merito al terreno adiacente al canile che viene utilizzato per far sgambare i cani, terreno, come più volte da noi detto, non recintato, in pieno bosco ove, tra l’altro, non solo corrono altri cani di cittadini ( come asserito dal personale della cooperativa che gestisce il canile), ma che non ci è stato detto se possa essere usato anche come zona di caccia.

Per i motivi sopra elencati, Prof. Elisa Amato, noi volontari A.l.c.a chiediamo un suo intervento, affinché ci siano date le giuste risposte che ci permettano di ritornare a fare ” volontariato ” in sicurezza al canile pubblico.

Fiduciosi restiamo in attesa. Grazie. Giovanna Giusti presidente pro tempore associazione A.l.c.a.

