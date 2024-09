Home

Lettera del Sindaco Marabotti agli studenti per nuovo anno scolastico

16 Settembre 2024

Rosignano Marittimo (Livorno) 16 settembre 2024 – Lettera del Sindaco Marabotti agli studenti per nuovo anno scolastico

Care ragazze e cari ragazzi,

sono lieto di inaugurare con voi l’anno scolastico come nuovo Sindaco di Rosignano.

Vi faccio i miei migliori auguri per il cammino che vi accingete a percorrere insieme ai vostri coetanei e agli adulti che hanno il difficile compito di guidarvi alla scoperta della conoscenza, avendo cura delle vostre sensibilità e dei vostri talenti, unici e tutti egualmente importanti.

La scuola educa la mente a pensare, non solo a sapere: è una grande opportunità di crescita, un laboratorio di confronto e di partecipazione. Sui banchi di scuola nascono le prime amicizie e si fanno le prime esperienze.

Ricordatevi che siete esseri umani unici, che non possono essere descritti da un voto o da un giudizio sintetico. Assaporate i successi, ma soprattutto imparate dagli errori. Provate a riconoscere le vostre debolezze, che sono umane, e cercate di basare su di esse la vostra forza. Sono le debolezze che spesso ci fanno scoprire aspetti di noi stessi che non conoscevamo.

Impegnatevi e coltivate i vostri sogni con costanza e dedizione.

Roberto Vecchioni, in una canzone scritta la notte prima di lasciare la sua cattedra di insegnante, invita i suoi studenti a non abbandonare i sogni, a scrivere da soli l’ultimo verso alla poesia incompleta lasciata sulla scrivania. Il verso per completare la poesia non è altro che il futuro sognato.

I risultati che otterrete dipendono da voi, ma anche dagli adulti che vi accompagneranno in questo percorso di crescita. Per questo rivolgo i miei auguri anche alle vostre famiglie e ai dirigenti scolastici, agli insegnanti, a tutto personale della scuola e a tutti coloro che ogni giorno e in ogni modo contribuiranno a formare le nuove generazioni e la società di domani.

Vi lascio con una frase di Antonio Gramsci che sintetizza in poche parole un concetto fondamentale: la formazione dei singoli studenti, dei singoli individui, è importante per tutta la comunità:

“Istruitevi, perché abbiamo bisogno di tutta la nostra intelligenza”.

