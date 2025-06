Home

Lettera e ZSC ad Antignano per compensare i posti persi dalla ciclabile. E’ gia possibile richiedere il contrassegno

27 Giugno 2025

Livorno 27 giugno 2025 Lettera e ZSC ad Antignano per compensare i posti persi dalla ciclabile

Nuova zona a sosta controllata ad Antignano, per compensare i posti auto persi dai residenti

Gli interessati possono già richiedere il contrassegno, che è gratuito per tutte le auto del nucleo familiare

La realizzazione del tratto di Ciclopista Tirrenica che attraversa Antignano ha comportato la perdita di una cinquantina di spazi per la sosta in via Tommaso Pendola.

È verosimile che durante il periodo estivo, con l’intensificarsi della presenza dei frequentatori delle zone balneabili, la disponibilità di posti auto per i residenti possa subire un’ulteriore contrazione.

Per salvaguardare le esigenze di sosta di chi abita in quella zona, l’Amministrazione comunale ha deciso (delibera di Giunta comunale n. 469/2025) di riservare alle auto dei residenti alcune strade dell’abitato, istituendo una zona a sosta controllata, per il momento in via sperimentale, e limitatamente ai mesi di luglio e agosto. La ZSC sarà in vigore 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Il relativo contrassegno, denominato “Antignano”, sarà gratuito, non solo per la prima auto ma per tutte le auto del nucleo familiare.

“È una misura sperimentale – dichiara l’assessora alla mobilità sostenibile Giovanna Cepparello – che abbiamo messo a punto dopo un confronto molto utile con i residenti organizzato dal Consiglio di Zona 5 e dall’Associazione Viviantignano. A fine estate torneremo per fare un bilancio insieme a loro”.

Come sede della nuova ZSC è stata individuata piazza del Castello e via della Salute (nel tratto compreso tra via Tommaso Pendola e via del Littorale), dove la somma totale degli spazi disponibili compensa ampiamente gli stalli di sosta ridotti in via Tommaso Pendola.

In queste vie, oltre ai titolari del nuovo contrassegno, potranno parcheggiare solo i veicoli a servizio di persone con gravi problemi di deambulazione (autorizzazione ex art. 381 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada), i mezzi a due ruote, i veicoli delle forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco.

Potranno richiedere il contrassegno “Antignano” i residenti dell’abitato ricompreso nell’area delimitata da via Uberto Mondolfi, via del Littorale, via Tommaso Pendola, viale Amerigo Vespucci, via Antonio Francesco Pigafetta, via della Scuola Comunale, via del Poggetto, e più precisamente i residenti nelle seguenti vie:

viale di Antignano (civici 217-fine strada e 68-fine strada), via dei Bagni, via della Capraia, via del Castello, piazza del Castello; via del Ciliegio, via Filippo Corridoni (civici 1-21 e 2-14); vicolo della Dogana, via Duca Cosimo, via dell’Elba (civici 1-33 e 2-30), piazza Ero Gelli; via della Giuncaiola (civici 1-9 e 2-4), via della Gorgona (civici 1-23 e 2-32), via don Renzo Gori; del Littorale (civici 2-154), via della Meloria, via Uberto Mondolfi (civici 254-fine strada), via Federico Antonio Ozanam, via Antonio Francesco Pigafetta; via del Poggetto, via Santa Lucia, via della Salute (civici 1-23 e 2-44), via della Scuola Comunale, viale Amerigo Vespucci.

La nuova ZSC entrerà in vigore lunedì 30 giugno.

Gli interessati potranno richiedere il rilascio del contrassegno (che ripetiamo è gratuito per tutte le auto del nucleo familiare) utilizzando la procedura online utilizzata per tutti gli altri permessi:

occorre collegarsi all’indirizzo https://permessiztlzsc.comune. livorno.it, cliccare su Area riservata e autenticarsi con SPID, CIE o CNS.

Dopo aver completato la scheda dei dati anagrafici, cliccare sul pulsante Crea della “Nuova richiesta” e, dal menù a tendina “Tipologia richiesta”, scegliere “Pass annuale residenti”.

In alternativa può essere preso un appuntamento allo Sportello della Mobilità telefonando al numero; 0586 820950 dal lunedì al venerdì in orario 9-13, il martedì e il giovedì anche dalle 15. 30 alle 17.30. L’appuntamento può essere prenotato anche con il sistema TU PASSI (TuPassi.it) registrandosi con email e password.

Gli appuntamenti presso lo Sportello, che si trova in via Marradi 118, saranno fissati nei giorni di; lunedì e venerdì tra le ore 9 e le ore 13, il martedì e il giovedì tra le ore 15.30 e le ore 17.30.