Letteratura per ragazzi, presentato il Démadé Festival. Il programma completo

13 Marzo 2026

Livorno 13 marzo 2026 Letteratura per ragazzi, presentato il Démadé Festival. Il programma completo Presentato il Démadé Festival: dal 7 al 10 maggio in Fortezza Vecchia la seconda edizione della rassegna di letteratura per ragazziLa rassegna ideata dalla sedicenne Elaide Garufi cresce e coinvolge scuole, volontari e ospiti italiani e internazionaliLivorno, 12 marzo 2026 – Oggi giovedì 12 marzo nella Sala Cerimonie di Palazzo Comunale è stata presentata la seconda edizione del festival di letteratura per ragazzi Démadé, che si svolgerà dal 7 al 10 maggio in Fortezza Vecchia. Nato su iniziativa di Elaide Garufi, una studentessa di soli 16 anni, è il primo festival in Italia organizzato e gestito da giovani volontari, che si occupano ad esempio dell’accoglienza dei visitatori e delle interviste agli autori ospiti. Un’esperienza che li invita a mettersi in gioco, esprimere la propria creatività e avvicinarsi alla letteratura in modo attivo e partecipato.Presente alla conferenza stampa la vicesindaca Libera Camici, che ha commentato: “Non avevamo dubbi che dopo la prima edizione saremmo giunti alla seconda. La cosa bella che più mi preme sottolineare è che, a fronte di questa bellissima idea, che nasce da una ragazza giovane che ha deciso di trasformare la sua passione e fare in modo che altri giovani potessero appassionarsi al mondo della lettura, si è mossa tutta una comunità. Sono stati costruiti percorsi all’interno delle scuole, con i progetti gestiti dal Cred, si sono costituiti dei PCTO, dando ai ragazzi che svolgono un ruolo attivo all’interno della rassegna la possibilità di avere dei crediti formativi. Il nostro sogno è far diventare Livorno il fulcro della letteratura per i ragazzi: una città che dà fiducia ai giovani e offre loro queste opportunità”.Presente anche l’assessora alla Cultura Angela Rafanelli, che ha dichiarato: “È una grande gioia poter supportare i giovani che sono protagonisti non del futuro ma bensì del nostro presente, comportarsi in maniera così virtuosa, assecondare e sostenere le proprie passioni, condividerle, andarsi a cercare, ritrovarsi e contaminare di gioia e entusiasmo attraverso i libri anche noi grandi. State facendo molto di più di quanto possiate immaginare”. L’ideatrice e direttrice artistica del festival Elaide Garufi ha sottolineato: “Non è un festival per i ragazzi, ma un festival dei ragazzi. Coinvolge una fascia d’età che va dalle elementari alle superiori e da quest’anno anche con i più piccoli. Altra novità di questa edizione è che durerà quattro giorni invece che tre. Inoltre sono stati intensificati i rapporti con le scuole, grazie alla collaborazione con il Cred. Nel programma ci sarà un’intera sezione dedicata allo sport e avremo ospiti speciali come Pera Toons, Francesco D’Adamo, vincitore del premio Andersen 2023 e candidato al premio Strega Ragazze e Ragazzi 2026 e l’autrice finlandese Ellen Strömberg”. Presenti alla conferenza anche Enrico Niccolai portavoce dei giovani volontari del festival, Alessandro Pasquinucci autore e grafico che ha realizzato la locandina, Giovanni Beninati della direzione soci Unicoop Firenze, partner della rassegna, Davide Ronchieri a nome della Cooperativa Fantiscritti, che durante la rassegna organizzerà letture in barca a vela in compagnia dello scrittore Federico Taddia, Luca Finocchiaro cofondatore di Oimmei digital consulting, che ha realizzato il sito web del festival e Alessandra Potenti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, ente gestore della Fortezza Vecchia che ospiterà la rassegna. In allegato il programma completo, clicca qui