Letteratura per ragazzi, presentato il Démadé Festival. Il programma completo
Livorno 13 marzo 2026 Letteratura per ragazzi, presentato il Démadé Festival. Il programma completoPresentato il Démadé Festival: dal 7 al 10 maggio in Fortezza Vecchia la seconda edizione della rassegna di letteratura per ragazziLa rassegna ideata dalla sedicenne Elaide Garufi cresce e coinvolge scuole, volontari e ospiti italiani e internazionaliLivorno, 12 marzo 2026 – Oggi giovedì 12 marzo nella Sala Cerimonie di Palazzo Comunale è stata presentata la seconda edizione del festival di letteratura per ragazzi Démadé, che si svolgerà dal 7 al 10 maggio in Fortezza Vecchia. Nato su iniziativa di Elaide Garufi, una studentessa di soli 16 anni, è il primo festival in Italia organizzato e gestito da giovani volontari, che si occupano ad esempio dell’accoglienza dei visitatori e delle interviste agli autori ospiti. Un’esperienza che li invita a mettersi in gioco, esprimere la propria creatività e avvicinarsi alla letteratura in modo attivo e partecipato.Presente alla conferenza stampa la vicesindaca Libera Camici, che ha commentato: “Non avevamo dubbi che dopo la prima edizione saremmo giunti alla seconda. La cosa bella che più mi preme sottolineare è che, a fronte di questa bellissima idea, che nasce da una ragazza giovane che ha deciso di trasformare la sua passione e fare in modo che altri giovani potessero appassionarsi al mondo della lettura, si è mossa tutta una comunità. Sono stati costruiti percorsi all’interno delle scuole, con i progetti gestiti dal Cred, si sono costituiti dei PCTO, dando ai ragazzi che svolgono un ruolo attivo all’interno della rassegna la possibilità di avere dei crediti formativi. Il nostro sogno è far diventare Livorno il fulcro della letteratura per i ragazzi: una città che dà fiducia ai giovani e offre loro queste opportunità”.Presente anche l’assessora alla Cultura Angela Rafanelli, che ha dichiarato: “È una grande gioia poter supportare i giovani che sono protagonisti non del futuro ma bensì del nostro presente, comportarsi in maniera così virtuosa, assecondare e sostenere le proprie passioni, condividerle, andarsi a cercare, ritrovarsi e contaminare di gioia e entusiasmo attraverso i libri anche noi grandi. State facendo molto di più di quanto possiate immaginare”. L’ideatrice e direttrice artistica del festival Elaide Garufi ha sottolineato: “Non è un festival per i ragazzi, ma un festival dei ragazzi. Coinvolge una fascia d’età che va dalle elementari alle superiori e da quest’anno anche con i più piccoli. Altra novità di questa edizione è che durerà quattro giorni invece che tre. Inoltre sono stati intensificati i rapporti con le scuole, grazie alla collaborazione con il Cred. Nel programma ci sarà un’intera sezione dedicata allo sport e avremo ospiti speciali come Pera Toons, Francesco D’Adamo, vincitore del premio Andersen 2023 e candidato al premio Strega Ragazze e Ragazzi 2026 e l’autrice finlandese Ellen Strömberg”. Presenti alla conferenza anche Enrico Niccolai portavoce dei giovani volontari del festival, Alessandro Pasquinucci autore e grafico che ha realizzato la locandina, Giovanni Beninati della direzione soci Unicoop Firenze, partner della rassegna, Davide Ronchieri a nome della Cooperativa Fantiscritti, che durante la rassegna organizzerà letture in barca a vela in compagnia dello scrittore Federico Taddia, Luca Finocchiaro cofondatore di Oimmei digital consulting, che ha realizzato il sito web del festival e Alessandra Potenti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, ente gestore della Fortezza Vecchia che ospiterà la rassegna. In allegato il programma completo, clicca qui