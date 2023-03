Home

Cronaca

Letture per bambini, in biblioteca inizia “Ascolta che storia”. Il programma del mese di marzo

Cronaca

3 Marzo 2023

Letture per bambini, in biblioteca inizia “Ascolta che storia”. Il programma del mese di marzo

Livorno, 3 marzo 2023

Da sabato 4 marzo prende il via un ciclo di appuntamenti dedicati alla lettura ad alta voce in biblioteca rivolti alle bambine, ai bambini e ai loro genitori.

Durante gli incontri gli operatori bibliotecari della cooperativa Itinera che coordinano il servizio accoglieranno bambini e bambine con letture divertenti, originali, tratte da nuove pubblicazioni, in modo da promuovere l’immagine ed il ruolo della biblioteca come spazio della collettività, in cui incontrarsi, socializzare, abbandonarsi alla fantasia e alla creatività.

I libri scelti per questo mese, selezionati accuratamente dallo staff degli operatori, sono stati pensati per un pubblico ampio di bambini, dai piccolissimi del nido alle scuole primarie.

Il programma prevede a marzo due appuntamenti settimanali, il sabato mattina alle ore 11 le letture si terranno in biblioteca dei Ragazzi a villa Fabbricotti, mentre il lunedì pomeriggio alle ore 16.30 l’appuntamento è alla biblioteca Stenone a Shangai.

Di seguito i primi due appuntamenti:

sabato 4 marzo ore 11 in biblioteca dei Ragazzi a villa Fabbricotti lettura di “Una Foresta” di Marc Martin ed. Salani

mentre lunedì 6 marzo ore 16.30 in biblioteca N.Stenone a Shangai sarà protagonista la storia “Dove crescono gli alberi” Yoon Kang-mi, Topipittori e altre storie…

Per partecipare basta essere puntuali. Non è necessaria la prenotazione. L’attività è gratuita.

Si ricorda che l’iniziativa è promossa da Comune di Livorno in collaborazione con coop. Itinera

Per informazioni:

Biblioteca dei Ragazzi, Villa Fabbricotti, tel. 0586 824524, labronicaragazzi@comune.livorno.it

Biblioteca N. Stenone, Via N. Stenone 14, tel. 0586 440524, bibstenone@comune.livorno.it

IL PDF CON TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI MARZO, CLICCA QUI PER LEGGERLO O SCARICARLO

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin