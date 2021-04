Home

L’europarlamentare Susanna Ceccardi in visita a Livorno per incontri istituzionali con il prefetto e le forze dell’ordine.

17 Aprile 2021

Livorno 17 aprile 2021

Questa mattina, l’europarlamentare Susanna Ceccardi, accompagnata dall’onorevole Manfredi Potenti, dal consigliere regionale Marco Landi e dai consiglieri comunali Costanza Vaccaro e Gianluca Di Liberti era a Livorno per una serie di incontri istituzionali con il Prefetto e le forze dell’ordine.

“Con questa vista -ha dichiarato Susanna Ceccardi- mi sono potuta complimentare di persona con il comando provinciale dei carabinieri, la questura ed il comando provinciale della guardia di finanza per le tante operazioni portate avanti in questi mesi e sempre concluse con successo.

Livorno, con il suo porto, è uno snodo fondamentale per tutta la Toscana ma al tempo stesso una realtà che esige particolare attenzione.

Quelli di stamani sono stati incontri molto proficui, utilissimi per fare il punto su tante criticità che interessano il territorio ma anche per raccogliere spunti, richieste ed esigenze di tante donne ed uomini impegnati al servizio dello Stato”.

La delegazione guidata da Ceccardi ha incontrato il prefetto Paolo D’Attilio, il comandante dei carabinieri Massimiliano Sole, il comandante della guardia di finanza Gaetano Cutarelli ed il questore Roberto Massucci.

“Nel mio impegno parlamentare -prosegue Ceccardi-, oltre ovviamente al dialogo con le realtà produttive e con i cittadini, c’è anche un rapporto di costante confronto con le forze dell’ordine e con i prefetti: a loro va tutto il nostro sostegno, che non è mai mancato, sia oggi che come in tutti questi anni.

Qui a Livorno abbiamo delle vere e proprie eccellenze che ci rendono orgogliosi della professionalità, dell’efficienza e anche dell’umanità con cui i tutori della legge svolgono il proprio lavoro sul territorio al fianco dei cittadini.”

