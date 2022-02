Home

Levante amplia gli stalli dei parcheggi per disabili

22 Febbraio 2022

Levante amplia gli stalli dei parcheggi per disabili

Ampliati gli stalli per disabili nel parcheggio del Parco Levante grazie alla sinergia tra Osservatorio della Disabilità del Comune di Livorno e la direzione del centro commerciale

Livorno, 21 febbraio 2022

I due stalli per disabili situati nel parcheggio est del Parco Levante, proprio di fronte all’ingresso della Coop, sono stati modificati e ampliati per il parcheggio dei nuovi mezzi con uscita laterale.

La modifica dei due stalli è frutto della sinergia tra l’osservatorio della disabilità del Comune di Livorno e il Parco Levante, che hanno lavorato insieme per risolvere un problema legato agli spazi intorno ai due posti auto, troppo piccoli per la movimentazione delle carrozzine per disabili.

“Ci tengo a ringraziare la direzione del Parco Levante – ha dichiarato Valerio Vergili, garante delle persone con disabilità del Comune di Livorno – ed a sottolineare l’importante sinergia che ha portato alla soluzione del problema”.

