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Cronaca

Levante apre un Mondadori BooKstore, domani l’inaugurazione

Cronaca

14 Luglio 2026

Levante apre un Mondadori BooKstore, domani l’inaugurazione

Livorno 14 luglio 2026 Levante apre un Mondadori BooKstore, domani l’inaugurazione

Mondadori Store apre la prima libreria del Centro Commerciale Parco Levante di Livorno. Il network di librerie più esteso in Italia inaugura così un nuovo spazio culturale in gestione diretta, che si propone come punto di riferimento per i lettori del territorio e va ad affiancare il Mondadori Bookstore in franchising già presente nel centro della città.

Il taglio del nastro del punto vendita si terrà mercoledì 15 luglio alle ore 11.00. Ad accogliere il pubblico ci sarà un team di libraie e librai esperti, pronti ad accompagnare e consigliare lettrici e lettori nella scelta tra le novità editoriali e i grandi classici in catalogo.

“Siamo felici di inaugurare una nuova libreria destinata ad ampliare ulteriormente la presenza di Mondadori Store sul territorio. Con questa apertura vogliamo offrire ai lettori di Livorno un punto di riferimento dedicato ai libri, capace di coniugare prossimità, qualità dell’offerta e servizi, confermando la volontà di rendere la lettura sempre più accessibile nei luoghi frequentati quotidianamente dalle persone”, dichiara Carmine Perna, Amministratore delegato di Mondadori Retail.

Il Mondadori Bookstore di Livorno si sviluppa su una superficie di 160 metri quadrati e propone un catalogo di circa 10.000 titoli – dai grandi classici ai best seller, tra libri di narrativa, saggistica varia, internazionali e quelli dedicati alla scolastica.

La libreria ospita inoltre tutte le novità con specifiche aree tematiche pensate per soddisfare i gusti di tutti i lettori, come We are Junior, lo spazio per i lettori più giovani, che include giochi didattici e libri illustrati per stimolare la loro fantasia con le storie più curiose; Just Comics, il reparto dedicato al fenomeno dei manga e dei fumetti; My New Romance, il nuovo spazio dedicato a chi ama l’universo romance, uno dei generi letterari più amati del momento; e inoltre un’ampia selezione di prodotti di cartoleria, giocattoli, gadget e gift card.

Il Mondadori Bookstore di Livorno è al servizio dei lettori anche online: i clienti potranno essere aggiornati attraverso le pagine Instagram, e Facebook. Inoltre, potranno entrare in contatto con la libreria attraverso i servizi digitali di Mondadoristore.it per verificare la disponibilità di un libro. Tra i servizi disponibili sarà presente anche Zeercle, la piattaforma che consente alle persone di vendere i propri volumi oltre che CD, vinili, videogiochi fisici, DVD e Blu-ray, ricevendo in cambio una gift card corrispondente al valore attribuito ai prodotti, da utilizzare nelle librerie e sul sito mondadoristore.it.

Mondadori Store rappresenta la più estesa rete di librerie in Italia, con oltre 500 punti vendita diffusi dalle grandi città ai centri più piccoli. Presidi culturali attivi su tutto il territorio nazionale, con insegna Mondadori Bookstore, in gestione diretta e in franchising, e con le librerie di proprietà Mondadori Bookstore | MA, Mondadori Duomo e Rizzoli Milano. Mondadori Store è attivo online con il sito di e-commerce Mondadoristore.it e la formula bookclub.