3 Ottobre 2025

L’ex ministro Costa (M5S) alle Spiagge Bianche: “Bonifiche, salute e sostenibilità non più rinviabili”

Rosignano Solvay, 3 ottobre 2025 – Una visita simbolica e dal forte valore politico quella del vicepresidente della Camera ed ex ministro all’Ambiente Sergio Costa, che nel pomeriggio ha raggiunto le Spiagge Bianche di Vada, luogo-simbolo dell’impatto ambientale causato dalla presenza dello stabilimento Solvay.

Costa ha lanciato tre richieste precise: «Rosignano deve essere riconosciuto come Sito di interesse regionale (Sir), deve partire una valutazione sanitaria predittiva e deve concludersi al più presto l’indagine epidemiologica in corso». Tre passaggi considerati essenziali per avviare una fase nuova nella gestione dell’ambiente e della salute dei cittadini.

Secondo l’ex ministro, il riconoscimento come Sir permetterebbe di accelerare le procedure di bonifica e di instaurare un dialogo costruttivo con la stessa Solvay, con l’obiettivo di accompagnare l’azienda verso una produzione più sostenibile e meno impattante.

«La situazione di Rosignano – ha spiegato Costa – è analoga ad altre che ho già conosciuto e affrontato, dalla Terra dei Fuochi in poi. So che queste proposte sono concrete e realizzabili, soprattutto se in Regione sarà forte la presenza del MoVimento 5 Stelle. I nostri candidati saranno garanti della riqualificazione ambientale della Toscana».

La visita ha avuto anche un chiaro risvolto politico, in vista delle elezioni regionali: al sopralluogo erano infatti presenti il sindaco di Rosignano Marittimo, Claudio Marabotti, il vicesindaco Mario Settino, l’assessore all’ambiente Roberto Repeti, l’assessore al bilancio Susanna Masoni e la consigliera comunale del M5S Francesca Fabbiani, capolista nella circoscrizione di Livorno.

Un segnale forte, dunque, che lega la battaglia ambientale al percorso elettorale, con la promessa di un impegno diretto per trasformare Rosignano e l’intera Toscana in territori capaci di conciliare lavoro, salute e sostenibilità.

