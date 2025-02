Home

Cronaca

Ambiente

Lezione di ecologia: Mister Green guida i ragazzi del Vespucci-Colombo nella pulizia del parco Centro Città

Ambiente

19 Febbraio 2025

Lezione di ecologia: Mister Green guida i ragazzi del Vespucci-Colombo nella pulizia del parco Centro Città

Livorno 19 febbraio 2025 Lezione di ecologia: Mister Green guida i ragazzi del Vespucci-Colombo nella pulizia del parco Centro Città

Una mattinata all’insegna del rispetto per l’ambiente e dell’impegno civico ha visto protagonisti gli studenti dell’IIS Vespucci-Colombo, che martedì 18 febbraio hanno partecipato a un’iniziativa speciale insieme a Mister Green, alias Francesco Stefanini, noto attivista ecologico livornese.

L’incontro è avvenuto nell’aula magna della sede di via Chiarini, dove gli alunni delle classi 2E e 2C AFM, accompagnati dai docenti Anita Giannatiempo, Donatella Ghelardi, Gabriella Campisi e Lorenzo Taccini, hanno avuto modo di confrontarsi con Stefanini sulle tematiche ambientali e sulla sua instancabile attività di pulizia della città. Mister Green ha raccontato ai ragazzi la sua missione: rendere Livorno la città più pulita d’Italia, agendo in prima persona per rimuovere rifiuti da strade, parchi e aree periferiche.

Dalle parole ai fatti: dopo l’incontro, gli studenti, guidati da Mister Green, si sono recati al Parco Centro Città per una vera e propria operazione di pulizia ambientale. Armati di guanti e sacchi, i ragazzi hanno raccolto numerosi rifiuti, contribuendo concretamente a restituire decoro a uno spazio verde cittadino. Il materiale raccolto è stato poi prelevato da AAMPS, allertata dallo stesso Mister Green, per il corretto smaltimento.

L’iniziativa non è stata solo un esercizio di educazione ambientale, ma un vero esempio di cittadinanza attiva. Mister Green, che da anni porta avanti la sua opera di sensibilizzazione nelle scuole, ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento delle nuove generazioni in queste tematiche: “Sono loro il futuro e devono raccogliere il testimone per costruire una città e un pianeta più puliti.”

Un’esperienza che ha lasciato il segno nei giovani partecipanti, consapevoli che ogni piccolo gesto può fare la differenza per l’ambiente e per il futuro di Livorno.

Lezione di ecologia: Mister Green guida i ragazzi del Vespucci-Colombo nella pulizia del parco Centro Città