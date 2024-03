Home

7 Marzo 2024

Livorno 7 marzo 2024 – Lezioni di legalità, i carabinieri incontrano gli studenti

Nei giorni scorsi, presso l’aula magna della Scuola Secondaria di I grado “A. Guardi” di Piombino, il Capitano Giorgio Poggetti, comandante del NORM della locale Compagnia Carabinieri, nell’ambito del progetto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri sulla formazione della “cultura della legalità” in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale, ha incontrato gli studenti delle classi terze, per complessivi 67 alunni. Nella circostanza sono stati trattati argomenti di educazione civica per l’accrescimento della cultura della legalità nelle fasce più giovani della popolazione, quali il bullismo ed il cyberbullismo, l’abuso di alcool ed il consumo di sostanze stupefacenti, il tutto corredato anche dalla proiezione di video e slide a tema tra i quali particolare interesse ha riscosso quello sulle dipendenze. L’iniziativa, che ha sortito grande successo, grazie anche all’impegno ed alla proficua collaborazione degli insegnanti, punta a offrire ai ragazzi un’occasione di confronto su tematiche di attualità, anche al fine di accrescere la loro consapevolezza in merito ai valori rappresentati dalla legalità e dal rispetto del prossimo.

