Lezioni di vita, ragazzo autistico raccoglie i rifiuti degli incivili

22 Novembre 2023

L’autismo non è un limite, ma una diversità che può essere valorizzata e integrata

Si chiama Giulio, ha l’autismo severo, ma non si arrende. Anzi, si impegna a rendere la sua città più pulita e decorosa. Con l’aiuto del suo babbo Vincenzo Della Monica, ha deciso di dedicare il suo tempo libero a togliere i rifiuti in zone periferiche un po’ abbandonate. Un gesto di civiltà e di amore per il proprio territorio che dovrebbe far riflettere tutti.

Giulio è un cittadino livornese consapevole e corretto, che segue le regole e paga anche le tasse. Nonostante questo, dice di non essere considerato da “nessuno” come cittadino. Non sa ancora cosa vorrebbe fare da grande, ma in effetti nessuno glielo chiede. Allora si organizza e si inventa una sua attività, che condivide sulla pagina Facebook di Autismo Livorno.

“Come potete anche vedete dalle foto riesco a togliere rifiuti in zone periferiche un po’ abbandonate – scrive – sostenetemi in questa mia attività mettete mi piace al post così poi lo faccio vedere al mio Sindaco Luca Salvetti”. Le foto mostrano Giulio con un sacco pieno di bottiglie, lattine, cartacce e altri oggetti che ha raccolto dietro il centro commerciale Levante. Un lavoro che dovrebbe spettare agli addetti alla pulizia, ma che spesso viene trascurato o ignorato.

La storia di Giulio è una lezione di vita per tutti. Giulio ci insegna che l’ambiente è un bene comune, da rispettare e tutelare. Ci insegna anche che l’autismo non è un limite, ma una diversità che può essere valorizzata e integrata. Giulio merita il nostro sostegno, il nostro applauso e il nostro ringraziamento. E sicuramente avrà anche una risposta dal suo Sindaco.

