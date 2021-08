Home

1 Agosto 2021

Lezioni estive in Accademia Navale con il “Folgore – Summer Days Baby”

Un’ altra importante ed entusiasmante iniziativa è stata promossa dalla ASD Esercito – 187 Folgore denominata “FOLGORE – SUMMER DAYS BABY”, giunta alla sesta edizione del progetto, dedicato alla formazione multilaterale giovanile.

Questo piano educativo è stato rivolto prettamente ai bambini e bambine con età compresa dai 4 agli 11 anni, che, per contrastare il disagio sociale causato dalla pandemia, hanno aderito con pieno coinvolgimento emotivo alle iniziative, a partire da questo inverno (con attività dimensionate alle esigenze richieste del momento a causa delle restrizioni imposte, a contrasto dell’emergenza sanitaria per Covid – 19), sino a giungere ad oggi con il Summer, a completamento delle tappe previste dal percorso formativo studiato e programmato appositamente dallo staff tecnico della ASD 187°, nello specifico, a supporto della crescita individuale dedicata ai giovanissimi e alle famiglie, durante il periodo del lockdown.

Il Summer Days/Baby, seguito delle operosità invernali sostenute, è un approccio educativo fondato sulla centralità riconosciuta all’ambiente esterno come luogo privilegiato per lo sviluppo e caratterizzato da attività esperienziali basate su creatività e multisensorialità in situazioni naturali. La conoscenza passa attraverso l’esperienza diretta, la scoperta, il gioco, e utilizza il corpo come veicolo principale per attività sensoriali, percettive e motorie che contribuiscono ad arricchire lo sviluppo degli schemi neuro-psicofisiologici del bambino. Il progetto dell’Associazione dei “Baschi Amaranto” si è svolto completamente all’aperto, presso il Parco pubblico della Rotonda di Ardenza nei mesi freddi ed a oggi, le sessioni estive dedicate sono attualmente in itinere, sempre all’aperto, all’interno dell’impianto militare dell’Accademia Navale.

Le iniziative educative sportive proposte e realizzate, preservano nei loro contenuti, oltre lo sviluppo delle abilità motorie, l’obiettivo sportivo indirizzato all’avvio della disciplina olimpica del Karate, svolte in sintonia ai DPCM emanati dagli organi di Stato e secondo i protocolli impartiti dalla Federazione Italina Judo Lotta Karate Arti Marziali – FIJLKAM, la Federazione Nazionale di riferimento.

Inoltre, presenti i folgorini Edoardo Ligas, Federico Picchiotti, Jacopo Citi, Vittoria Millauro, Niccolò Canaccini, Nicholas Simonetti ed hanno raggiunto l’avanzamento alla promozione della cintura Mattia del Corona, Giulia Rocchi, Elettra Fortuna, Francesco Vivaldi, Gabriele Ligas, Anita Sartor, Vittorio delle Piane, Manuel Adragna, Michele Tassan Gurle, Matteo Sartor.

Grande soddisfazione tra le schiere della ASD 187 Folgore, dal Presidente dell’Associazione Costantino Oliverio a tutto lo staff degli insegnati tecnici Daniele Pilagatti, Antonio Citi, Massimiliano Parolin, Rico Simonetti e Vincenzo Corvaglia (già qualificati tutti Educatori Sportivi Scolastici), per il successo dei bambini e per la riuscita del progetto che con disciplina, impegno dimostrato nel tempo e con sensibilità, tutta l’organizzazione ha accompagnato i giovanissimi atleti in questo momento molto particolare del loro sviluppo, lasciando un’esperienza di forte resilienza e una carica di valori, indimenticabile. Sono aperte a tutti gli interessati le iscrizioni al settore giovanile “I FOLGORINI”, a partire dall’età prescolare, in previsione della prossima stagione in avvenire, per info: sezionesportivafolgore@gmail.com e website: www.karatelivornofolgore.it

