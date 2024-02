Home

12 Febbraio 2024

Lia Burgalassi: una nuova speranza da sinistra per le Amministrative di Cecina

Cecina (Livorno), 12 febbraio 2024 – Lia Burgalassi, una delle figure più rispettate e ammirate di Cecina, ha finalmente ottenuto l’ufficialità come candidata sindaco dopo il voto favorevole dell’assemblea del Partito Democratico.

Con una carriera consolidata come ostetrica presso l’ospedale locale e un solido background politico come donna di partito e assessora, Burgalassi si distingue per la sua integrità e la sua ferma opposizione a decisioni che non condivide.

Uno degli episodi più significativi che testimonia il suo carattere è la sua rottura con l’ex sindaco Lippi nella primavera del 2021.

In quel frangente, Burgalassi annunciò le dimissioni dal suo incarico amministrativo attraverso un breve comunicato, senza polemiche o commenti aggiuntivi, limitandosi a dichiarare: “Sento che per me sono venute meno le motivazioni per continuare il mio incarico amministrativo.”

La sua candidatura come sindaco rappresenta una luce di speranza per Cecina, soprattutto per coloro che sono rimasti delusi dal passato sindaco eletto.

La sua reputazione impeccabile e la sua dedizione alla comunità locale promettono di portare una ventata di freschezza e competenza alla guida della città.

Cecina si risveglia con un senso di ottimismo, sapendo che Burgalassi potrebbe essere la figura tanto attesa in grado di trasformare le speranze in realtà e guidare la città verso un futuro migliore.