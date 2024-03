Home

Libera Professione, nell’ambito livornese raddoppiato il call center e ampliato l’orario

1 Marzo 2024

Nell’ambito livornese (Livorno, Cecina, Piombino ed Elba) a partire da venerdì 1° marzo 2024 raddoppierà il numero di call center a disposizione per la prenotazione delle prestazioni erogate in regime di libera professione. Al tradizionale numero telefonico 0586-614.235 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17) si aggiungerà per una migliore presa in carico dell’utenza lo 0585-493.700 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 13).

Rimane sempre valida e consigliata la possibilità di disdire le prenotazioni di visite specialistiche o prestazioni diagnostico-terapeutiche eseguite in libera professione scrivendo all’indirizzo email disdettelp.li@uslnordovest.toscana.it entro 48 ore dall’appuntamento fissato.

Con l’occasione ricordiamo che il pagamento delle prestazioni ambulatoriali erogate in regime di libera professione, per coloro che sono in possesso del codice di prenotazione dettato dall’operatore del call center o del foglio di prenotazione con il codice a barre può essere effettuato con bancomat o carta di credito agli sportelli della Libera Professione, sul portale Iris Toscana o alle casse riscuotitrici dislocate nelle varie sedi ospedaliere e distrettuali. Lo scontrino rilasciato dalle macchine automatiche sarà valido solo ai fini dell’attestazione del pagamento, mentre per avere un documento valido a fini fiscali sarà necessario richiederlo agli sportelli della libera professione oppure scaricarlo dal portale Iris Toscana.

Gli sportelli della libera professione sono aperti con il seguente orario:

– Ospedale di Livorno (7° Padiglione – 1° piano)

Dal lunedì al venerdì 14.30-19.30

– Ospedale di Cecina (Ingresso Principale Scala A3 – 2° Piano)

Dal lunedì al venerdì 14.30-19.30 Mercoledì anche 9-12

– Ospedale di Piombino (Ingresso Principale – Piano Terra)

Dal lunedì al venerdì 14.30-19.00

– Ospedale di Portoferraio (1° piano)

Martedì, mercoledì e giovedì 15-18

