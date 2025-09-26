Home

26 Settembre 2025

Liberata in mare a Livorno la giovane tartaruga Caretta Caretta Louise

Livorno 26 settembre 2025 Liberata in mare a Livorno la giovane tartaruga Caretta Caretta Louise

Ieri mattina a Livorno si era svolta un’operazione di grande valore naturalistico e simbolico. L’associazione animalista Anpana Livorno, con il presidente Franco Fantanpiè, ha affiancato il personale dell’Acquario di Livorno nel trasporto di Louise, una giovane tartaruga marina della specie Caretta Caretta.

L’animale è stato condotto presso la Capitaneria di Porto, che aveva messo a disposizione un proprio natante. Da lì, Louise è stata portata al largo, in un’area sicura e lontana dalle principali vie di accesso del porto, per essere infine rilasciata in mare aperto.

Un momento emozionante, che ha visto la collaborazione tra istituzioni e volontari, uniti dall’obiettivo comune della tutela e della salvaguardia delle specie marine. Per Anpana e per l’Acquario si era trattato di un ulteriore passo nel lavoro quotidiano di sensibilizzazione e protezione dell’ambiente, capace di restituire alla natura un esemplare che potrà tornare a vivere nel suo habitat naturale.