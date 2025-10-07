Home

Liberati due daini in difficoltà intrappolati in un cavo elettrico

7 Ottobre 2025

L’intervento a Castagneto Carducci ha richiesto diverse ore di lavoro e grazie alla Lipu Cruma i due animali non hanno riportato ferite

Gli operatori della Lipu Cruma di Livorno sono intervenuti lo scorso sabato (4 ottobre) a Castagneto Carducci per soccorrere due daini maschi adulti, trovati in grave difficoltà dopo essere rimasti intrappolati in un cavo elettrico.

L’allarme è stato dato dalla Polizia Municipale, che ha allertato il centro per un pronto intervento. I due animali, con i palchi ingarbugliati nel cavo per recinzioni elettriche (fortunatamente non elettrificato), erano riusciti a spostarsi di circa un centinaio di metri trascinandosi dietro il pesante groviglio.

«Crediamo che i due maschi stessero contendendo il territorio a una femmina in un bosco limitrofo e siano finiti per impigliarsi nel cavo», spiega Renato Ceccherelli, Direttore sanitario del centro. «Erano molto agitati e aggressivi, sia tra loro che verso di noi. Per poterli avvicinare in sicurezza e liberarli, è stato necessario sedarli».

L’operazione di soccorso, durata circa quattro ore, ha richiesto grande professionalità. Dopo la sedazione, i daini sono stati separati e sottoposti a un accurato controllo veterinario, avvenuto da parte del Dott. Renato Ceccherelli. Per fortuna non hanno riportato ferite e non è stato necessario il ricovero. Dopo aver atteso che l’effetto dei farmaci svanisse, gli operatori li hanno visti svegliarsi, rimettersi in piedi e allontanarsi nel loro habitat.