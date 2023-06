Home

Liberati e restituiti alla collettività due alloggi popolari occupati abusivamente

13 Giugno 2023

13 Giugno 2023

Livorno 13 giugno 2023 – Liberati e restituiti alla collettività due alloggi popolari occupati abusivamente

L’Amministrazione comunale ha eseguito ieri due sgomberi di alloggi popolari occupati abusivamente

Si tratta di un appartamento in via del Corallo e di uno in via Bengasi

La mattina racconta l’assessore al sociale Andrea Raspanti la municipale ha provveduto allo sgombero programmato da via del Corallo.

Nel primo pomeriggio poi, una famiglia che precisa l’assessore non è la stessa sgomberatala mattina, ha occupato un’abitazione popolare in via Bengasi

Nella famiglia in via Bengasi erano presenti anche dei minori, e grazie al lavoro degli assistenti sociali ed alla professionalità della polizia municipale, dopo molte ore, la macchina messa in moto dall’Amministrazione comunale è riuscita a far sgomberare gli occupanti e di conseguenza a riappropriarsi dell’alloggio popolare.

In via Bengasi durante l’operazione di sgombero era presente anche il sindaco Luca Salvetti

