Home

Provincia

Collesalvetti

Liberazione di Collesalvetti, dalle 18 inizia la Notte Clara

Collesalvetti

18 Luglio 2024

Liberazione di Collesalvetti, dalle 18 inizia la Notte Clara

Collesalvetti (Livorno) 18 luglio 2024 – Liberazione di Collesalvetti, dalle 18 inizia la Notte Clara

Oggi, giovedì 18 luglio, a partire dalle ore 18, negozi aperti in piazza, spettacoli, spazio gioco per bambini

Torna a Collesalvetti l’appuntamento con la “Notte Clara”, in occasione dell’80° Anniversario della Liberazione della città dal nazifascismo, avvenuta il 18 luglio 1944. Anche quest’anno le strade torneranno ad animarsi con tantissime iniziative: oltre all’apertura serale dei negozi in piazza, ci saranno spettacoli, spazi gioco per bambini, stand per la promozione delle associazioni del territorio e food-truck.

L’iniziativa è promossa dal Comune con la collaborazione di Anpi, Auser, Istoreco, Furore Odv e Salviamo il Salvabile.

La manifestazione si svolgerà in piazza della Repubblica e in via Umberto. Il programma prevede alle ore 18 l’apertura della festa con il saluto della sindaca Sara Paoli; a seguire gli interventi di Gino Niccolai, presidente ANPI della provincia di Livorno; Catia Sonetti, direttrice di Istoreco ETS; incursione letteraria a cura di Furore ODV; “Ricordi e testimonianze” con l’associazione Salviamo il Salvabile.

Seguirà alle 21.30 lo spettacolo musicale dell’accademia Chorus APS.