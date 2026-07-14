Liberazione di Livorno dal nazifascismo: il programma del 19 luglio. Il 25 luglio l’anniversario della Caduta del fascismo
Livorno, 15luglio 2026
Anche quest’anno Livorno, com’è sua tradizione, celebra due giornate storiche legate alla fine dell’oppressione nazifascista sulla città e sull’Italia.
Domenica 19 luglio ricorre l’82° anniversario della Liberazione di Livorno dal nazifascismo, in ricordo del 19 luglio 1944, quando i partigiani del Comitato di Liberazione Nazionale, seguiti da reparti della V Armata statunitense, entrarono in quel che rimaneva della città, liberandola dopo un lungo periodo di occupazione e distruzioni.
Sabato 25 luglio ricorrerà invece l’83° anniversario della Caduta del fascismo. Il 25 luglio del 1943, con l’estromissione e l’arresto di Benito Mussolini, ebbe infatti fine il ventennale regime dittatoriale.
Il Comune di Livorno commemora queste due giornate con una serie di cerimonie e di iniziative collaterali che coinvolgeranno le istituzioni locali e la cittadinanza. Questo il programma, realizzato in collaborazione con ANPI, ANPPIA, ANEI, ANED e ISTORECO:
DOMENICA 19 LUGLIO 2026
82° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI LIVORNO DAL NAZIFASCISMO
- ore 8.30 ritrovo in piazza del Municipio
- ore 9.15 Sacrario del Castellaccio – Lapide ai Caduti Partigiani
Deposizione corona
- ore 10.00 Via Ernesto Rossi – Bassorilievo al Partigiano
Deposizione corona, a cura ANPI, ANPPIA, ANEI e ANED
INIZIATIVE COLLATERALI
• ore 18.30
Piazza Luigi Orlando Torre dell’Orologio
Inaugurazione nuova sede Istoreco
• ore 19.00
Piazza Luigi Orlando Torre dell’Orologio
Saluti dell’Amministrazione Comunale
Prolusione del Professor Paolo Corsini, Presidente dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri
A seguire Concerto della Banda della Città di Livorno
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25 LUGLIO 2026
83° ANNIVERSARIO DELLA CADUTA DEL FASCISMO
- 10.00 Monumento ai perseguitati politici-Viale della Libertà (parco Antifascisti e perseguitati del fascismo, zona pinetina) Deposizione di una corona
INIZIATIVE COLLATERALI
- ore 21.30 Cinema Arena di Villa Fabbricotti
Proiezione del film “A cena col dittatore” di Manuel Gòmez
Pereira (Spettacolo a pagamento)