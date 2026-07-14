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Cronaca

Liberazione di Livorno dal nazifascismo: il programma del 19 luglio. Il 25 luglio l’anniversario della Caduta del fascismo

Cronaca

14 Luglio 2026

Liberazione di Livorno dal nazifascismo: il programma del 19 luglio. Il 25 luglio l’anniversario della Caduta del fascismo

Livorno, 15luglio 2026

Anche quest’anno Livorno, com’è sua tradizione, celebra due giornate storiche legate alla fine dell’oppressione nazifascista sulla città e sull’Italia.

Domenica 19 luglio ricorre l’82° anniversario della Liberazione di Livorno dal nazifascismo, in ricordo del 19 luglio 1944, quando i partigiani del Comitato di Liberazione Nazionale, seguiti da reparti della V Armata statunitense, entrarono in quel che rimaneva della città, liberandola dopo un lungo periodo di occupazione e distruzioni.

Sabato 25 luglio ricorrerà invece l’83° anniversario della Caduta del fascismo. Il 25 luglio del 1943, con l’estromissione e l’arresto di Benito Mussolini, ebbe infatti fine il ventennale regime dittatoriale.

Il Comune di Livorno commemora queste due giornate con una serie di cerimonie e di iniziative collaterali che coinvolgeranno le istituzioni locali e la cittadinanza. Questo il programma, realizzato in collaborazione con ANPI, ANPPIA, ANEI, ANED e ISTORECO:

DOMENICA 19 LUGLIO 2026

82° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI LIVORNO DAL NAZIFASCISMO

ore 8.30 ritrovo in piazza del Municipio

ore 9.15 Sacrario del Castellaccio – Lapide ai Caduti Partigiani

Deposizione corona

ore 10.00 Via Ernesto Rossi – Bassorilievo al Partigiano

Deposizione corona, a cura ANPI, ANPPIA, ANEI e ANED

INIZIATIVE COLLATERALI

• ore 18.30

Piazza Luigi Orlando Torre dell’Orologio

Inaugurazione nuova sede Istoreco

• ore 19.00

Piazza Luigi Orlando Torre dell’Orologio

Saluti dell’Amministrazione Comunale

Prolusione del Professor Paolo Corsini, Presidente dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri

A seguire Concerto della Banda della Città di Livorno

*****

25 LUGLIO 2026

83° ANNIVERSARIO DELLA CADUTA DEL FASCISMO

10.00 Monumento ai perseguitati politici-Viale della Libertà (parco Antifascisti e perseguitati del fascismo, zona pinetina) Deposizione di una corona

INIZIATIVE COLLATERALI

ore 21.30 Cinema Arena di Villa Fabbricotti

Proiezione del film “A cena col dittatore” di Manuel Gòmez

Pereira (Spettacolo a pagamento)