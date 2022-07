Home

Liberazione di Livorno, le iniziativi e i divieti alla viabilità

15 Luglio 2022

Liberazione di Livorno, le iniziativi e i divieti alla viabilità

Livorno, 15 luglio 2022

In occasione delle cerimonie previste per il 19 luglio, 78° Anniversario della Liberazione di Livorno, è stata emanata una ordinanza di traffico che prescrive :

1) Con efficacia per il giorno 19/7/2022 dalle ore 9.50 fino al termine della cerimonia:

– L’istituzione del divieto di transito in via Ernesto Rossi nel tratto compreso tra piazza Cavour e via Magenta, eccetto veicoli delle Autorità e altri veicoli per compiti istituzionali;

2) Con efficacia per il giorno 19/7/2022 dalle ore 7.00 fino al termine della cerimonia:

– l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via Ernesto Rossi nel tratto compreso tra piazza Cavour e via Magenta e nel tratto costituito dall’intersezione via Rossi/via Goldoni/via Magenta.

Si ricorda il programma delle iniziative

Martedì 19 luglio

• ore 8.30

Ritrovo in Piazza del Municipio per trasferimento

• ore 9.15

Sacrario del Castellaccio – Lapide ai Caduti Partigiani

Deposizione corona

• ore 10.00

Via Ernesto Rossi – Bassorilievo al Partigiano

Deposizione corona, a cura ANPI, ANPPIA, ANEI e ANED

• ore 10.30

Palazzo Comunale – Sala Cerimonie

Saluti del Sindaco

Prolusione della Prof.ssa Ilaria Cansella

Direttrice ISGREC, Istituto Storico Grossetano della

Resistenza e dell’Età Contemporanea

•ore 19.00

partenza da piazza Grande

PROGETTO ITINERANTE

“Livorno Liberata. Una storia itinerante”

Durata: 1h

Livorno Liberata è un progetto promosso da Anpi, Anppia, Anei e Aned in collaborazione con Casa Circondariale di Livorno, Arci Livorno, Centro artistico Il Grattacielo, Cooperativa Itinera, Garante delle persone private della libertà del Comune di Livorno, Laboratorio teatrale Libereparole, Nuovo Teatro delle Commedie.

Il programma: partenza da Piazza Grande e arrivo su Scali delle Barchette in compagnia di Cooperativa Itinera che attraverso racconti, cenni storici e aneddoti vari ci condurrà nella Livorno liberata, in un viaggio speciale per le strade della Venezia con tre tappe “teatrali” in Via della Madonna davanti alla Chiesa degli armeni dove incontreremo Alessia Cespuglio e Luca Salemmi, per arrivare in Piazza dei Domenicani con il racconto del partigiano Oreste a cura di Fabio Granchi con Luisa Bianchi, Maria Teresa Mazziotti e Paola Razzauti, sino ad approdare sugli Scali delle Barchette con il racconto dei tre sfollati con Aymen Gasmi, Jaurmouni Abdelghani e Marco Bruciati, regia di Lara Gallo e Francesca Ricci, Marco Bruciati e la partecipazione di Filippo Ceccarini alla tromba.

Per prenotazioni sino a esaurimento posti max 35 persone, entro il 18 luglio telefonare a Veronica 342 0100282

