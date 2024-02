Home

Cronaca

Ambiente

Liberazione emozionante nel parco di villa Corridi: quattro Gheppi tornano in libertà

Ambiente

19 Febbraio 2024

Liberazione emozionante nel parco di villa Corridi: quattro Gheppi tornano in libertà

Livorno 19 febbraio 2024 – Liberazione emozionante nel parco di villa Corridi: quattro Gheppi tornano in libertà

Ieri mattina, presso il suggestivo scenario del parco di Villa Corridi, si è svolto un evento toccante e significativo; la liberazione di quattro esemplari di gheppio, un piccolo rapace tipico dell’Italia, curati con amore e dedizione dal Centro di Recupero Fauna Selvatica Cruma della Lipu.

L’evento ha attirato un gran numero di partecipanti, tra cui l’assessora Viola Ferroni, che ha presenziato in rappresentanza dell’amministrazione comunale.

“È un momento molto bello che riunisce la comunità – ha sottolineato l’assessora Ferroni. – Apprezziamo profondamente l’impegno quotidiano di questa attività e il lavoro svolto dietro le quinte per un evento così significativo come la liberazione. Sosteniamo pienamente il Centro Lipu e siamo grati per il suo prezioso contributo.”

Gli esemplari di gheppio sono stati soccorsi nei mesi scorsi dai volontari del Centro Cruma per varie ragioni:

uno di loro aveva subito un’avvelenamento,

due presentavano segni di traumi da impatto, presumibilmente con un cavo della tensione e una vetrata,

l’ultimo aveva una ferita d’arma da fuoco.

Il Centro di Recupero Fauna Selvatica della Lipu opera da oltre 35 anni e ha curato più di 100.000 animali durante la sua storia. Le attività sono gestite da un centinaio di volontari con il sostegno di migliaia di cittadini che ogni anno consegnano al centro gli animali in difficoltà che vengono trovati.

La liberazione dei quattro gheppi rappresenta un momento di grande gioia e speranza, simbolo del prezioso lavoro svolto dalla Lipu e della solidarietà della comunità verso la fauna selvatica.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin