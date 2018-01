Liberi e Uguali, le liste dei candidati

“Dalla Toscana riparte la sinistra unita. In queste settimane abbiamo portato avanti un lavoro significativo nella composizione delle liste. Un lavoro iniziato con le proposte dei territori, poi discusse e approvate in Assemblea regionale. Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato. Siamo pronti per una campagna elettorale rivolta alla comunità, ai giovani, alle lavoratrici e ai lavoratori, a chi nella nostra società non ha voce ed è escluso. Sarà fondamentale l’impegno dei militanti, degli attivisti e dei comitati territoriali nati in questi mesi. In ogni lista ci sono rappresentanti del territorio. Nell’area metropolitana fiorentina Filippo Fossati, Sandra Gesualdi, Antonio Natali, Alessio Biagioli, Alessia Petraglia (capolista al Senato Toscana 1), Serena Pillozzi ; Angela Riviello a Prato-Pistoia; Paolo Fontanelli (capolista al Senato Toscana 2) a Pisa; Serena Cortecci a Poggibonsi-Valdelsa; Denise Latini nell’empolese; Ivano Ferri ad Arezzo, Fabrizio Pucci a Livorno; Alessandro Brunini a Grosseto; Sabrina Benenati e Marco De Martin Mazzalon al plurinominale al Senato e alla Camera. Siamo orgogliosi delle candidature di Roberto Speranza e Nicola Fratoianni figure di riferimento per la sinistra italiana e di Rossella Muroni, coordinatrice nazionale della campagna elettorale di LeU ed ex presidente di Legambiente. E’ nostra intenzione adesso restituire a migliaia di persone e di elettori una casa, un’identità e un progetto politico nuovo e riconoscibile. Siamo la vera novità e intendiamo dare una nuova speranza e un futuro alla sinistra per il bene della Toscana e dell’Italia”. E’ quanto dichiara il coordinamento regionale di Liberi e Uguali a proposito della presentazione delle liste dei candidati in Toscana alle prossime elezioni politiche del 4 marzo.

LISTE LIBERI E UGUALI

UNINOMINALI CAMERA

Toscana 1 Firenze Novoli-Peretola Sandra Gesualdi

Toscana 2 Firenze-Scandicci Filippo Fossati

Toscana 3 Sesto Fiorentino Serena Pillozzi

Toscana 4 Empoli Denise Latini

Toscana 5 Prato Luca Mori

Toscana 6 Pistoia Arianni Benigni

Toscana 7 Arezzo Ivano Ferri

Toscana 8 Massa Carrara Chiara Geloni

Toscana 9 Lucca Cecilia Carmassi

Toscana 10 Pisa Nicola Fratoianni

Toscana 11 Poggibonsi Serena Cortecci

Toscana 12 Siena Fulvio Mancuso

Toscana 13 Livorno Fabrizio Pucci

Toscana 14 Grosseto Alessandro Brunini

UNINOMINALI SENATO

Toscana 1 Firenze Alessia Petraglia

Toscana 2 Sesto-Empoli Alessio Biagioli

Toscana 3 Prato-Pistoia Angela Riviello

Toscana 4 Arezzo-Siena Guido Pasquetti

Toscana 5 Massa Carrara-Lucca Luca Baccelli

Toscana 6 Pisa-Poggibonsi Paolo Fontanelli

Toscana 7 Livorno-Grosseto Catia Sonetti

PROPORZIONALE SENATO

Toscana 1 (Firenze-Prato-Pistoia-Lucca- Massa Carrara) Alessia Petraglia, Giulio Marcon, Angela Riviello, Antonio Natali

Toscana 2 (Pisa-Livorno- Grosseto-Siena-Arezzo) Paolo Fontanelli, Cinzia Bartalini, Giulio Cesare Ricci, Sabrina Benenati

PROPORZIONALE CAMERA

Toscana 1 (Prato-Pistoia-Lucca-Massa Carrara) Roberto Speranza, Roberta Agostini, Marco De Martin Mazzalon, Elisabetta Liberatore detta Bamba

Toscana 2 (Livorno-Pisa-Pontedera- Poggibonsi) Nicola Fratoianni, Rossella Muroni, Claudio Riccio, Monica Bellandi

Toscana 3 (Firenze-Sesto Fiorentino-Empoli) Roberto Speranza, Tea Albini, Filippo Fossati, Serena Pillozzi

Toscana 4 (Arezzo-Siena-Grosseto) Roberto Speranza, Loriana Bettini, Massimo Borghi, Francesca Cardelli