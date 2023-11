Home

Cronaca

Ambiente

Libertà: Ata Pc pulisce il parcheggio, è una discarica a cielo aperto e “la domenica quando gioca il Livorno ci vuotano i furgoni”

Ambiente

18 Novembre 2023

Libertà: Ata Pc pulisce il parcheggio, è una discarica a cielo aperto e “la domenica quando gioca il Livorno ci vuotano i furgoni”

Libertà: Libertà: Ata Pc pulisce il parcheggio, è una discarica a cielo aperto e “la domenica quando gioca il Livorno ci vuotano i furgoni”

Questa mattina cinque volontari dell’associazione Ata PC si sono ritrovati par pulire dai rifiuti abbandonati il parcheggio di scambio in viale della Libertà. Ad aiutare i volontari anche Martin che risiede nella roulotte blu parcheggiata nel piazzale.

Come potete vedere dalla foto è pauroso il cumolo di rifiuti raccolto dai cinque volontari e Martin, c’è di tutto e di più. Si va dai carrelli della spesa alla plastica, ai vestiti, alle biciclette e perfino agli elettrodomestici.

Non c’è parole per descrivere lo scempio ambientale. La zona purtroppo poco controllata non è nuova all’abbandono di rifiuti che spesso si nascondono tra la alta vegetazione da potare, lungo le siepi oltre a quelli alla luce del sole nel parcheggio vicino all’ex casottino Atl del pagamento del parcheggio.

Un residente ci ha addirittura raccontato dei “furbetti dello scarico”. “Arrivano nel parcheggio la domenica pomeriggio quando il Livorno gioca in casa, e svuotano i furgoni abbandonando tutto in terra. Una volta addirittura dopo aver scaricato tutto si sono messi anche a lavare il pianale del furgone con acqua e sapone”.

“Ho provato a segnalare la cosa chiamando la municipale ma purtroppo quel giorno non mi risposero e mi sono arreso. Secondo me, continua il residente, se ne approfittano perchè oltre ad essere un giorno festivo, molte pattuglie della municipale sono impegnate a regolare il traffico per l’accesso allo stadio e purtroppo quelle che sono in servizio spesso non sono sufficienti a rispondere alle richieste dei cittadini”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin