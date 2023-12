Home

4 Dicembre 2023

Livorno 4 dicembre 2023 – Libertà: Blitz della Municipale, sgombero, rimozione auto, pulizia e taglio erba

Una significativa azione di sgombero è stata messa in atto dalla polizia municipale nella mattina del 4 dicembre presso il parcheggio ex ATL sul “Curvone” in Viale della Libertà. L’intervento massiccio è stato rivolto agli accampamenti di persone senza fissa dimora, che avevano occupato l’area, ai veicoli parcheggiati senza assicurazione, alla rimozione di rifiuti ed ingombranti abbandonati e al taglio dell’erba dei prati.

Gli agenti municipali hanno inizialmente cercato una soluzione pacifica, convincendo gli occupanti a liberare la zona. Una volta ottenuta la cooperazione, l’area è stata completamente ripulita, liberando il parcheggio dai veicoli irregolari e restituendolo al decoro cittadino. Biciclette e altri mezzi in stato di incuria sono stati altresì rimossi, contribuendo a restituire una nuova vita all’area precedentemente degradata.

L’imponente operazione ha coinvolto numerose forze dell’ordine municipali, garantendo che le operazioni di rimozione e sgombero procedessero senza intoppi. Il risultato finale è un parcheggio ora libero e sgombro, restituito alla cittadinanza in condizioni migliorate.

Il problema occupazionale abusivo persisteva da diversi mesi, con la presenza di camper abbandonati e utilizzati come rifugio, nonché di veicoli senza assicurazione che avevano generato preoccupazioni riguardo al degrado e all’igiene pubblica. L’assessore al sociale del Comune, Andrea Raspanti, ha confermato che alcuni occupanti hanno abbandonato spontaneamente l’area grazie a un processo di mediazione paziente.

L’operazione di sgombero è stata attuata con un dispiegamento strategico di risorse per garantire la sicurezza e la riuscita delle attività di pulizia. Con il parcheggio di Viale della Libertà finalmente libero da caravan abusivi e veicoli senza assicurazione, la città ha compiuto un passo significativo verso il ripristino dell’ordine e della pulizia nella zona.

