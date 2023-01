Home

23 Gennaio 2023

Libertà: “Ma la sbarra per impedire l’accesso ai camper che fine ha fatto?”

Livorno 23 gennaio 2023 – Libertà: “Ma la sbarra per impedire l’accesso ai camper che fine ha fatto?”

La lettera:

“L’accesso al parcheggio sarà consentito soltanto alle automobili e per questo collocheremo all’ingresso una sbarra che impedisca l’ingresso di mezzi di altezza superiore, come camper e roulotte. Non sarà possibile farlo subito, ma confidiamo di procedere in tempi ragionevolmente brevi. Speriamo in questo modo di evitare situazioni analoghe in futuro”.

Queste le parole del sindaco Luca Salvetti pronunciate ad agosto del 2022 per risolvere il problema nell’area. Qui sotto alcuni dei camper parcheggiati in una foto del 21 gennaio 2023

A che punto siamo con le sbarre? Quanto tempo ci vuole per posizionarle fisicamente? Ci sono degli ostacoli che impediscono tale installazione? E se si, quali sono?

Mi farebbe piacere che l’Amministrazione Comunale desse delle risposte a queste mie domande dopo la pubblicazione di queste mie due righe sul vostro giornale”

