10 Gennaio 2026

Libertas, a Bergamo secondo successo consecutivo

Secondo successo consecutivo per la Bi. Emme Service Libertas Livorno 1947 che dopo aver battuto Avellino, compie l’impresa e vince sul campo di Gruppo Mascio Bergamo.

E’ stata la vittoria del collettivo perché ogni giocatore utilizzato da coach Andrea Diana ha dato il proprio contributo. Nei primi due quarti Tiby, Filloy (100% nelle conclusioni da 3 punti a metà gara) e Piccoli hanno tenuto su la LL che ha praticamente sempre comandato nel punteggio anche se non vantaggi minimi tranne l’8-14 di metà primo quarto. Senza i due play titolari (Amaranto privi di Valentini e Bergamaschi orfani di Bossi), ampio minutaggio a Penna e Bogliardi. In casa Gruppo Mascio, Alessandro Ramagli ha recuperato in extremis Loro e Lombardi.

A fare la voce grossa è stato D’Angelo Harrison molto efficace nel tiro da tre punti e uomo chiave che ha permesso ai padroni di casa di rimanere sempre in partita. In difesa ottima la prestazione dell’ex Matteo Pollone, capace di ingabbiare Woodson per metà garà.

Il giocatore ex Nardò, nel primo periodo ha faticato a trovare la via del canestro (appena 3 punti), ma poi si è scatenato nel secondo. Nell’ultimo quarto, poi, ha infilato tre triple incredibili che hanno dapprima hanno scavato il solco (quella del 58-65, poi quella del +10 a 4’ dalla sirena e infine quella della staffa – 65-74 – che ha ricacciato definitivamente indietro Bergamo) e poi chiuso il match. Per lui 21 punti nella seconda frazione e tutta una serie di iniziative offensive tipiche del giocatore che entra in gas dopo qualche minuto di ambientamento nel clima della partita.

Ottima la prestazione del solito Tiby (75% dal campo e 22 punti) e preziosa quella di Piccoli, Tozzi e Penna (per il play ex Verona anche 7 rimbalzi). La sfida è filata via sui binari dell’equilibrio anche se la LL ha quasi sempre tenuto il muso avanti, tranne qualche rara eccezione a inizio partita e nel terzo quarto quando ha subìto un break di 0-9 (da 40-46 a 49-46) che è stato subito rintuzzato dalla prima delle cinque triple messe a segno a Woodson. Poi, alla distanza, la squadra di Diana grazie ad una difesa arcigna e a una buona lucidità offensiva, ha piegato la resistenza dei ragazzi di Ramagli.

Gruppo Mascio Bergamo – Bi.Emme Service Libertas Livorno 68-76 (12-18, 18-15, 23-21, 15-22)

Gruppo Mascio Bergamo: D’angelo Harrison 23 (3/6, 4/8), Jarvis Williams 18 (8/11, 0/2), Eric Lombardi 9 (3/4, 0/0), Mattia Udom 8 (1/4, 1/4), Matteo Bogliardi 6 (0/2, 2/3), Matteo Pollone 2 (1/1, 0/1), Gabriele Stefanini 2 (1/2, 0/3), Andrea Loro 0 (0/2, 0/3), Axel Piccirilli 0 (0/0, 0/0), Nicolo Nobili 0 (0/0, 0/0), Alberto Guiducci 0 (0/0, 0/0), Loic Bosso 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 19 – Rimbalzi: 39 13 + 26 ( Jarvis Williams 9) – Assist: 16 ( Matteo Pollone 4)

Bi.Emme Service Libertas Livorno: Avery Woodson 24 (2/7, 5/10), Matthew james Tiby 22 (6/8, 3/4), Ariel Filloy 13 (0/1, 4/6), Matteo Piccoli 7 (2/2, 1/6), Luca Tozzi 6 (1/5, 0/2), Lorenzo Penna 2 (1/2, 0/4), Luca Possamai 2 (1/2, 0/0), Niccolo Filoni 0 (0/1, 0/2), Tommaso Fantoni 0 (0/2, 0/0), Niccolo Gubinelli 0 (0/0, 0/0), Nilo Genti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 15 – Rimbalzi: 31 12 + 19 ( Matthew james Tiby 8) – Assist: 18 ( Lorenzo Penna 11)

