Home

Sport

Basket

Libertas a Milano, Bechi: Ci sarà da lottare e da soffrire, ci dobbiamo provare

Basket

18 Aprile 2025

Libertas a Milano, Bechi: Ci sarà da lottare e da soffrire, ci dobbiamo provare

Livorno 18 aprile 2025 Libertas a Milano, Bechi: Ci sarà da lottare e da soffrire, ci dobbiamo provare

Seconda trasferta consecutiva per la Bi.Emme Service Libertas Livorno 1947 che domani sera (palla a due alle 20,30 con arbitri Grappasonno, Rudellat e Settepanella) sarà di scena al PalaLido di Milano ospite della Wegreenit Urania.

Per gli Amaranto è l’occasione per affinare la preparazione in vista dei playout. Una vittoria consentirebbe alla squadra di Di Carlo di mettersi matematicamente alle spalle Vigevano e quindi – a prescindere dalla posizione finale in classifica – di avere il vantaggio del fattore campo negli spareggi salvezza.

Tuttavia, vincere in casa della squadra dell’ex Pielle Marco Cardani non sarà facile. Potts e Udanoh costituiscono una coppa di americani ben assortita: un playguardia esplosivo e un pivot muscolare. Amato è un formidabile tiratore ma soprattutto Alessandro Gentile è un americano aggiunto per la categoria.

Da parte sua la LL si presenta al PalaLido con la voglia di confermare i progressi in attacco palesati nelle ultime giornate, ma anche con quella di blindare la difesa che a Cremona ha concesso l’impossibile alla squadra di Coach Bechi. Ci sarà da lottare e da soffrire, ma la Libertas ha il dovere morale di provarci.