10 Gennaio 2026

Livorno 10 gennaio 2025 Libertas a Monza per l’anticipo contro Bergamo

La prima trasferta del 2026 per la Bi. Emme Service Libertas Livorno è assai insidiosa. I ragazzi di Andrea Diana, infatti salgono all’Opiquad Arena di Monza per affrontare Gruppo Mascio Bergamo, squadra forte la cui solidità è stata minata da una lunga serie di infortuni. Ne ha risentito la classifica che la vede nelle posizioni di rincalzo: posizioni che non rendono giustizia ad un roster completo e di livello assoluto.

Questa sera (palla a due alle 20 con arbitri Radaelli, Berlangieri e Settepanella) ai padroni di casa mancherà il playmaker Bossi, mentre – stringendo i denti – dovrebbero essere della partita il golden boy Loro (che non ha giocato domenica scorsa a Scafati) ed il 4 Eric Lombardi. Ci saranno, invece, gli americani: la guarda D’Angelo Harrison (quasi 20 punti di media a partita) ed il centro Jarvis Williams che Bergamo ha prelevato da Rieti a cui ha ceduto Dustin Hogue.

Gruppo Mascio, dopo un complicato inizio di stagione ha cambiato guida tecnica: via Zanchi, in panchina è arrivato Alessandro Ramagli, livornese doc che ha subito dato la propria impronta alla squadra. Un gran bel rinforzo autunnale è stato anche Gabriele Stefanini, ex Vigevano, per qualche settimana aggregato alla Libertas a inizio stagione.

In casa amaranto, domenica scorsa si è fermato Valentini per cui è assai probabile l’utilizzo di Lorenzo Penna fin dalla palla a due. La LL vuole bissare il successo di domenica scorsa contro Avellino e quindi mettersi definitivamente alle spalle il piccolo passaggio a vuoto accusato negli ultimi due turni del 2025. Per farlo si affiderà al talento di Tiby (votato miglior giocatore del turno appena passato) e a quello di Woodson. Servirà una partita molto dura in difesa per non mandare in fiducia gli avversari. Ed una buona intensità difensiva può permettere attacchi più fluidi. Saranno vietati cali di tensione come accaduto domenica scorsa quando Avellino tornò dentro la partita dopo essere sprofondata sul -19