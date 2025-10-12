Home

12 Ottobre 2025

Livorno 12 ottobre 2025 Libertas a Torino, non sarà facile

Reduce da tre vittorie consecutive, la Libertas Livorno 1947, sale a Torino (palla a due oggi, domenica 12 alle 18 con arbitri Vita, Bonomo e Tallon) per dare continuità alla serie positiva. Non sarà facile perché la squadra di Moretti ha una cifra tecnica elevata e proviene da due ko di fila per cui non sarà propensa a fare concessioni agli Amaranto.

La Reale Mutua è stata costruita per abitare nelle parti nobili della classifica. Rispetto all’anno scorso ha cambiato molto, ma la conferma di Paolo Moretti in panchina garantisce la continuità del progetto tecnico. Il top player è il 4/5 Robert Allen, che viaggia con la media di 22.8 punti e 8 rimbalzi. L’altro giocatore a stelle e strisce è Macio Teague che di punti – da esterno – ne mette 15. Sarà un bel duello in cabina di regia dove Valentini e Filloy (in assenza dell’infortunato Isotta) dovranno arginare l’ex Cremona Massona (per lui quasi 15 di media) e annebbiare le idee di Schina. Torino è squadra completa perché oltre a giovani rampanti può contare su elementi esperti come Cusin e Severini.

La Libertas si presenta con la voglia di stupire ancora. L’ultima esibizione – al PalaCarrara di Pistoia – ha rasentato la perfezione per almeno 25’ con Tiby pressoché immarcabile visto che può giocare da 4 o da 5 e dalla distanza ha percentuali da guardia tiratrice. La squadra di Andrea Diana – che continua a predicare equilibrio e non si monta affatto la testa – sarà seguita da un buon numero di tifosi.

