Libertas a Udine per l'impresa: sfida alla capolista

15 Febbraio 2025

15 Febbraio 2025

Libertas a Udine per l'impresa: sfida alla capolista

Livorno 15 febbraio 2025 Libertas a Udine per l’impresa: sfida alla capolista

Trasferta impegnativa per la Libertas Livorno, che oggi, sabato 15 febbraio alle 20:30 affronterà l’Apu Old Wild West Udine al Palasport “Carnera”. Un match di alta intensità, con i padroni di casa desiderosi di confermare il primato in classifica e riscattare la pesante sconfitta subita all’andata (85-60 per Livorno).

Udine punta alla rivincita

L’assistente allenatore Giorgio Gerosa sottolinea l’importanza della sfida per la squadra friulana: “Ogni partita è difficile, ma questa lo sarà ancora di più. Livorno arriva con la voglia di strappare due punti, senza la pressione del risultato ma con la determinazione di giocare al massimo. Noi dobbiamo farci trovare pronti e contare sul nostro pubblico”. Anche il giocatore Simone Pepe ribadisce la necessità di una prova solida: “Ci siamo allenati bene, vogliamo ripartire dopo la sconfitta con Forlì. Nessuna gara sarà scontata, ora conta la forza mentale e il sostegno dei nostri tifosi”.

Libertas, impresa difficile ma non impossibile

Dalla parte labronica, il coach Marco Andreazza riconosce la superiorità tecnica di Udine, ma non esclude la possibilità di sorprendere ancora: “Affrontiamo la squadra più forte della Serie A2, costruita per vincere il campionato. Loro vorranno riscattare la sconfitta dell’andata, ma proveremo a giocarcela con umiltà e sacrificio”. Il direttore sportivo Gianluca Mannucchi aggiunge: “All’andata dominammo, ma ora Udine avrà una motivazione extra. Noi però ci siamo, veniamo da buone prestazioni e vogliamo provare il colpo gobbo”.

Entrambe le squadre arrivano al completo alla sfida, che sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass e aggiornata in tempo reale sui social ufficiali delle due società.

