Home

Sport

Basket

Libertas a Vigevano: non basta il cuore, spaventa la capolista ma cede 81-75

Basket

19 Dicembre 2021

Libertas a Vigevano: non basta il cuore, spaventa la capolista ma cede 81-75

Livorno 19 dicembre 2021

Alla fine – come da pronostico – ha vinto la Elachem Vigevano, ma per la capolista l’ultima sfida del 2021 non è stata affatto una passeggiata.

Per piegare la Libertas ridotta ai minimi termini dagli infortuni (out Forti, Ammannato, Toniato e Morgillo in campo per la miseria di 59”) ha dovuto sfoderare una prestazione monstre nelle conclusioni dalla lunga distanza (43%) altrimenti chissà come sarebbe andata a finire.

E dire che Vigevano nel primo tempo aveva fatto anche i bambini coi baffi: 28 punti e percentuali di tiro vicine alla perfezione che avevano spinto la Libertas a -16 (24-8, poi 43-27) tenuta su da un ottimo Andrea Casella (13 punti all’intervallo lungo).

Livornesi completamente dentro la partita nel terzo quarto nel quale Ricci ha acceso la miccia seguito via via da tutti i compagni di squadra, compreso il baby Mazzantini che ha sparato il siluro del -2 (57-55).

Raggiunta la parità al crepuscolo della terza frazione, la Libertas ha fallito con Bechi i liberi del soprasso e ha perso il primo tram per la vittoria.

Nell’ultimo quarto infatti, complice la stanchezza dei ragazzi di Fantozzi, Vigevano ha piazzato cinque triple con cui ha riallungo anche se la Libertas si è arresa solo al 40’.

Coach Fantozzi:

“Sono orgoglioso della prestazione dei ragazzi. Questa partita non sarebbe stata facile se fossimo stati al completo, figuriamoci senza quattro giocatori.

Ho sempre sperato di poterla portare a casa anche quando eravamo sotto di sedici punti. Adesso pensiamo a recuperare gli infortunati per presentarci nelle migliori condizioni alla ripresa del campionato”.

IL TABELLINO

Elachem Vigevano – Maurelli Group Libertas Livorno 81-75 (28-18, 18-18, 13-21, 22-18)

Elachem Vigevano: Gianluca Giorgi 20 (5/8, 2/2), Alessandro Ferri 16 (1/2, 4/7), Filippo Rossi 16 (4/7, 1/2), Michele Peroni 11 (1/4, 3/8), Nicolò Gatti 9 (1/2, 1/5), Alessandro Procacci 4 (1/4, 0/0), Jacopo Mercante 3 (0/1, 1/3), Vladyslav Radchenko 2 (1/1, 0/1), Raffaele Rosa NE, Victor Kahnt NE, Francesco Spaccasassi NE , Nicolò Tagliavini NE

Tiri liberi: 17 / 23 – Rimbalzi: 31 10 + 21 (Nicolò Gatti 10) – Assist: 22 (Nicolò Gatti 6)

Maurelli Group Libertas Livorno: Antonello Ricci 25 (3/4, 4/6), Andrea Casella 17 (6/9, 1/5), Gregor Kuuba 9 (0/0, 3/6), Ivan Onojaife 6 (3/6, 0/0), Costantino Bechi 6 (3/6, 0/0), Davide Marchini 5 (1/7, 1/4), Gianni Mancini 4 (2/3, 0/0), Dario Mazzantini 3 (0/0, 1/2), Ivan Morgillo 0 (0/1, 0/0), Marco Ammannato NE, Matteo Geromin NE, Francesco Forti NE

Tiri liberi: 9 / 11 – Rimbalzi: 24 6 + 18 (Ivan Onojaife 9) – Assist: 24 (Davide Marchini 7)

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin