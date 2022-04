Home

11 Aprile 2022

Libertas, ad Empoli 2 punti di platino dedicati alle vittime del Moby Prince

Livorno 11 aprile 2022

Vittoria densa di significato per la Libertas Livorno che piegando Empoli ha dato un colpo di acceleratore verso i playoff e soprattutto ha onorato nel migliore dei modi le vittime della strage del Moby Prince ricordate – nel 31.mo anniversario – con le magliette indossate dai giocatori durante le fasi di riscaldamento.

Il match non è stato per niente facile anche perché Empoli è scattata meglio dai blocchi di partenza ed è scappata subito racimolando anche vantaggi consistenti (5-13 al 6’, 24-31 al 17’) figli di buone percentuali in attacco e di una difesa che ha messo sabbia nei meccanismi della Libertas.

Negli ultimi giri di lancetta del secondo quarto, però gli amaranto hanno avuto un sussulto e hanno chiuso a +4 all’intervallo lungo (35-31). Il trend è stato confermato a inizio della terza frazione con il parziale che si è chiuso sul 15-0 per la Libertas (39-31) prima della rimonta empolese prologo di un corpo a corpo durato di fatto fino all’ultimo minuto di gara. La Libertas ha trovato in Casella le triple su cui costruire il successo (cementato da 5 punti nel finale firmati dal capitano Forti) mentre Empoli è rimasta a galla grazie a Pianegonda e Guerra, la cui tripla del 55-56 al 34’42” ha fatto tremare i padroni di casa. Quello però è stato l’ultimo vantaggio ospite. La Libertas è uscita alla distanza e ha chiuso con un buon margine.

Il tabellino

Maurelli Group Libertas Livorno – Use Computer Gross Empoli 72-64 (15-20, 20-11, 13-16, 24-17)

Maurelli Group Libertas Livorno: Antonello Ricci 18 (4/5, 2/4), Andrea Casella 17 (1/2, 5/10), Francesco Forti 13 (1/5, 3/4), Davide Marchini 10 (3/5, 1/4), Ivan Onojaife 6 (2/4, 0/0), Luca Toniato 4 (2/6, 0/3), Ivan Morgillo 4 (2/6, 0/0), Costantino Bechi 0 (0/2, 0/1), Gregor Kuuba 0 (0/0, 0/0), Gianni Mancini ne, Matteo Geromin ne, Pietro Ugolini ne. All. Andreazza

Tiri liberi: 9 / 9 – Rimbalzi: 32 6 + 26 (Antonello Ricci 8) – Assist: 15 (Costantino Bechi 4)

Use Computer Gross Empoli: Filippo Guerra 15 (5/9, 1/2), Matteo De leone 14 (6/11, 0/0), Tommaso Pianegonda 12 (6/14, 0/5), Daniele Sesoldi 9 (2/3, 1/4), Lorenzo Restelli 6 (3/4, 0/0), Alessandro Antonini 6 (0/3, 1/1), Lorenzo Torrigiani 2 (1/1, 0/0), Simone Berti 0 (0/0, 0/1), Riccardo Balducci 0 (0/0, 0/1), Andrea Landi ne.

Tiri liberi: 9 / 11 – Rimbalzi: 30 4 + 26 (Matteo De leone 8) – Assist: 12 (Tommaso Pianegonda 4)

