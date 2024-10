Home

15 Ottobre 2024

Livorno 15 ottobre 2024 – Libertas affronta Cremona, squadra con un record di successi. Le parole di Andreazza

Le dichiarazioni prepartita Libertas-Cremona rilasciate da Andreazza e Bargnesi Marco Andreazza (allenatore)

Andreazza:

“Troviamo Cremona che ha un record di tre successi e una sola sconfitta. Ha ottenuto vittorie importanti contro Vigevano, Cividale e Nardò. Ha perso solo contro una corazzata come la Fortitudo Bologna.

E’ chiaro, quindi, che troviamo una squadra che ha assimilato il proprio sistema di gioco e fa della solidità la sua arma principale.

Per contro, noi vogliamo migliorare ancora ed essere più aggressivi sia mentalmente che fisicamente soprattutto all’inizio delle partite per non dover rincorrere sempre i nostri avversarsi nella consapevolezza che sarà una partita lunghissima nella quale dovremo crescere con il passare dei minuti per dare il massimo nell’ultimo periodo in cui si decidono le sfide.

La solidità mentale e quella tecnica devono andare di pari passo soprattutto nei possessi decisivi. Mi aspetto una grande prestazione da parte di tutta la squadra, perché è di tutti che abbiamo bisogno”.

Andrea Bargnesi (giocatore):

“Contro Cremona vogliamo riscattarci dalla brutta partita di Nardó. Per farlo, dovremmo ridurre al minimo gli errori difensivi e giocare con ritmo in attacco.

Sarà fondamentale l’apporto del nostro meraviglioso pubblico che ha sempre dimostrato di poter essere un fattore.

Il PalaMacchia è il nostro fortino ed è proprio in casa che vogliamo e dobbiamo costruire la salvezza a partire dalla partita di mercoledì sera che si annuncia difficile e sicuramente molto combattuta: ci faremo trovare pronti”.

