Home

Sport

Basket

Libertas, al Modigliani arriva Cremona

Basket

25 Novembre 2025

Libertas, al Modigliani arriva Cremona

Livorno 25 novembre 2025 Libertas, al Modigliani arriva Cremona

Reduce dal bel successo ottenuto a Roseto, la Bi. Emme Service Libertas Livorno 1947 torna al Modigliani Forum dove affronta Ferraroni Juvi Cremona nell’ultimo turno infrasettimanale del 2025. La partita di annuncia assai complicata. Gli ospiti sono reduci da tre sconfitte consecutive e vogliono spezzare la spirale negativa. Il roster di cui dispone coach Luca Bechi (per lui – livornese doc – sarà un mercoledì del tutto particolare) è di buon livello. Gli stranieri McConico e Garrett guidano una truppa di italiani da non sottovalutare a cominciare dal grande ex di serata: Gregorio Allinei. Altro grande ex è Cece Riva, assistant coach di Bechi, che l’anno scorso ha guidato – nella stessa veste – la Libertas dietro ad Andreazza prima e Di Carlo poi. Quando alla partita, nel pitturato la Libertas dovrà fare attenzione all’ex Avellino e Scafati Matias Bortolin e a Del Cadia e Barbante. L’ultimo precedente tra le due squadre risale al 12 settembre. Al Modigliani si impose la Libertas con un canestro allo scadere di Avery Woodson. La Bi. Emme Service vuole dare seguito alla vittoria di Roseto per poi affrontare con entusiasmo e concentrazione Verona, domenica al PalaMacchia. Coach Diana confida molto nella difesa, vera chiave di volta di molte vittorie degli Amaranto, da cui possono poi scaturire attacchi fluidi. Al Modigliani (palla a due alle 20.45, arbitri Mascio, Bertuccioli e Spessot) è atteso un pubblico numeroso.