Libertas: al PalaMacchia il Big Match contro Verona

30 Novembre 2025

Il match clou della quindicesima giornata di campionato si gioca al PalaMacchia di Livorno. Avversarie la Bi.Emme Service Libertas Livorno 1947 e la Tezenis Scaligera Basket Verona. I Gialloblù ospiti sono una vera e propria corazzata. Gli addetti ai lavori, fin dalla scorsa estate l’hanno indicata come maggiore favorita per la promozione diretta in serie A. Coach Cavina, infatti dispone di roster di altissimo profilo. Basti pensare ai due ex canturini Baldi Rossi e McGee che a maggio hanno centrato la promozione in serie A da protagonisti insieme a Valentini, Piccoli e Possamai. Da Rieti sono arrivati i play Monaldi e Spanghero. Da Vigevano Andrew Smith, fiero avversario della Libertas ai playout. Oggi – palla a due alle 18, arbitri De Biase, Cappello e Tallon – marcherà visita Justin Johnson (finalista l’anno scorso con Rimini), ma oggettivamente la lunghezza e la profondità della panchina dei Veneti consente loro di sopperire con disinvoltura a qualsiasi tipo di assenza.

Verona è reduce da quattro vittorie consecutive, tutte ottenute con vantaggio finale superiore ai dieci punti. Riesce a praticare una pallacanestro molto concreta e sa attaccare con pazienza senza lasciarsi impressionare dallo scorrere dei 24”.

La Libertas, per vincere, dovrà giocare la partita perfetta. Alla minima sbavatura, infatti la punizione è dietro l’angolo. Di certo il bioritmo della squadra di Diana è in rialzo dopo i successi di Roseto e con Cremona. Si prevede un PalaMacchia esaurito fino a capienza massima. Sarà una giornata pregna di nostalgia del passato, ma anche e soprattutto di passione per il presente e il futuro di questa squadra che ha fatto innamorare i propri tifosi.