Libertas all'ultima chiamata, a Vigevano vince o va a casa

Basket

4 Giugno 2023

Libertas all’ultima chiamata, a Vigevano vince o va a casa

Livorno 4 giugno 2023 – Libertas all'ultima chiamata: vince a Vigevano o va a casa

O la serie torna a Livorno o la serie finisce. O la Libertas vince a Vigevano o va in vacanza. Ecco arrivato il giorno del giudizio, quello dell’aut aut. La sconfitta in gara-3 è uno spiacevole ricordo. Adesso c’è solo da pensare a vincere la quarta partita da portare via in ogni modo. Alla Libertas servirà maggiore attenzione difensiva sul perimetro perché è da lì che sono arrivati i maggiori pericoli venerdì sera, ma anche domenica scorsa quando Vigevano espugnò il campo neutro di Piombino. Sarà fondamentale anche ritrovare il tiro dalla distanza che può aprire la difesa gialloblù. In questo senso sarà decisivo l’apporto di Saccaggi e Ricci. Inutile aggiungere che il pronostico pende tutto dalla parte della Elachem, ma la Libertas quest’anno ha dimostrato di saper uscire dalle situazioni più complicate. Questo è già accaduto in semifinale contro Desio e anche in un paio di passaggi delicati della stagione regolare. La sfida senza appello chiama: o sarà gara-5 o saranno creme solari, teli mari e ombrelloni

