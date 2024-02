Home

Basket

2 Febbraio 2024

Libertas: anticipo in casa di Crema, Le parole di Andreazza e Venucci

Livorno 2 febbraio 2024 – Libertas: anticipo in casa di Crema, Le parole di Andreazza e Venucci

Anticipo per la Akern Libertas di scena al PalaBertocchi di Orzinuovi (palla a due alle 21, arbitri Manco di San Giorgio a Cremano e Marconetti di Rozzano) dove affronterà la Logiman Crema, capace di espugnare il PalaMacchia nella partita di andata.

E’ sufficiente il ricordo di quella partita (30 punti incassati nel solo primo quarto) per indurre gli Amaranto a tenere alta la tensione.

Rispetto ad allora (era il 22 ottobre) la Libertas ha acquisito certezze (recordo di 14-2 nelle ultime 16), mentre i Lombardi hanno perso l’infortunato Graziani. Questo non significa che sarà un turno facile. Anzi: sarà l’esatto contrario.

Crema è giovane, forte, atipica e da corsa. La sua punta di diamante è il bielorusso, classe 2001 Tsetserukou, ma attenzione anche al play Oboe, visto l’anno scorso a Pavia e che oltre ad avere molti punti nelle mani, riesce a far girare alla perfezione la squadra di Coach Baldiraghi.

In casa Libertas, ristabilito Lucarelli – già sceso in campo domenica contro Piombino – non ci saranno defezione. Il gruppo si presenterà al completo al PalaBertocchi, seguito da una cinquantina di tifosi.

Le parole di coach Marco Andreazza: “Giochiamo contro una squadra giovane, ben allenata e che è tra le grandi rivelazioni del campionato. All’andata ci mise in difficoltà e vinsero con merito. Vogliamo riscattare quella sconfitta per consolidare la classifica e continuare il nostro percorso di crescita”

L’Assistant Coach Iacopo Venucci: “Crema è per tutti la squadra sorpresa del girone che in settimana ha aggiunto un lungo Furin aumentando la fisicità del roster. Servirà non perdere ritmo contro eventuali difese tattiche”

