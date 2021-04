Libertas: arriva Santucci, un playmaker classe 2002

Basket

Livorno 30 aprile 2021

Dopo aver perso Tommaso Ristori per motivi lavorativi e Alessio Minuti per un brutto infortunio alla caviglia e con il solo Alberto Bernardini nel ruolo di playmaker coadiuvato dal giovanissimo 2005 Tommaso Pardini, la Libertas ha colto l’opportunità di inserire a roster il giovane talento 2002 Davide Santucci , un ragazzo con potenziale, una scelta che rispecchia ciò in cui crede il sodalizio gialloblù, ovvero la crescita dei giovani .

Poter dare ai ragazzi livornesi con talento la possibilità di esprimersi in una categoria come la Serie C , aiutarli in un percorso che possa portarli a togliersi le soddisfazioni che meritano.

Con la gestione dell’impianto Bastione, in cui la società allestira’ uno spazio dedicato alle sedute di pesi ed al lavoro atletico, la Libertas potrà lavorare con continuità durante l’anno perseguendo gli obiettivi di sviluppo prefissati con ogni atleta.