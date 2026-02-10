Home

Libertas attenzione alla Reale Mutua Torino

10 Febbraio 2026

Livorno 11 febbraio 2026

Il calendario impone il suo ritmo forsennato. La vittoria ottenuta domenica contro Ruvo di Puglia è cronaca non ancora cristallizzata in storia, che la Bi. Emme Service Libertas Livorno, scende di nuovo in campo. Al Modigliani Forum (orario 20,45, arbitri Radaelli, Ferretti e Yang Yao), arriva la temibile Reale Mutua Torino di Coach Paolo Moretti.

Le quattro sconfitte consecutive da cui provengono i gialloblù non devono trarre in inganno. Basket Torino ha un roster pensato bene e costruito meglio. Le stelle sono i due americani Macio Teague (guardia) e Robert Allen (centro) che insieme fatturano 36 punti di media a partita. Torino, però, non è solo la coppia a stelle e strisce. Gli italiani, infatti, sono vecchi bucanieri di questo campionato. Matteo Schina è la bandiera oltre che un playmaker saggio capace di leggere alla perfezione i momenti della partita. Massone è un tiratore che sembra avere un conto aperto con la Libertas, visto che sia l’anno scorso in maglia Juvi Cremona che nella partita di andata, ha crivellato il canestro amaranto con alte percentuali nel tiro da tre punti. Il mix è completato dall’esperienza di Severini, Bruttini e Cusin i quali garantiscono minuti di intensità e di garra.

La Libertas per portare a casa la vittoria dovrà difendere con la massima attenzione. Torino, infatti, è abile ad aprire il campo, a liberare al tiro gli esterni e a fare incetta di rimbalzi offensivi con Allen e compagni molto abili in questa specialità.

Proprio Allen è il miglior rimbalzista del campionato. Curiosità il giocatore di Torino fino ad ora ha messo insieme cifre molto simili a quello di Matt Tiby: 18.7 punti + 10.2 rimbalzi per il Gialloblù, 18.3 + 8.7 per l’Amaranto.